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В стране и мире | 11 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Подмосковье

29.09.2018|10:08
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В Подмосковье автобус столкнулся с легковым автомобилем и перевернулся. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на 129-м километре трассы «Урал». По утверждению собеседника агентства, автобус перевозил группу из 25 сотрудников магазина «Магнит» из Коломны в Зарайск. В результате ДТП пострадали восемь человек, они были госпитализированы в больницу Луховиц.

В свою очередь, источник в службе скорой помощи сообщил «Интерфаксу» об 11 пострадавших.

Движение на автотрассе затруднено.

16 сентября рейсовый автобус Анапа — Ярославль съехал с трассы в кювет. Тогда более 20 человек оказались о больнице. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.

Источник — lenta.ru
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