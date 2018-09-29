29.09.2018 | 10:08

В Подмосковье автобус столкнулся с легковым автомобилем и перевернулся. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на 129-м километре трассы «Урал». По утверждению собеседника агентства, автобус перевозил группу из 25 сотрудников магазина «Магнит» из Коломны в Зарайск. В результате ДТП пострадали восемь человек, они были госпитализированы в больницу Луховиц.

В свою очередь, источник в службе скорой помощи сообщил «Интерфаксу» об 11 пострадавших.

Движение на автотрассе затруднено.

16 сентября рейсовый автобус Анапа — Ярославль съехал с трассы в кювет. Тогда более 20 человек оказались о больнице. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.