Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|28 сен 2018|18:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+13oC
Завтра | Ливень |
  76.23  |  $  65.59

В стране и мире | В России построили перинатальные центры и повысили младенческую смертность

28.09.2018|16:48
Печать

Счетная палата выявила рост смертности младенцев в тех регионах, где построили перинатальные центры — специальные клиники для новорожденных и матерей, передает РБК.

По информации издания, за год показатель младенческой смертности (число детей, умерших в возрасте до одного года, на тысячу родившихся) увеличился в Кабардино-Балкарской Республике — на 3,8 процента, в Самарской области — на 4,8 процента, в Тамбовской — на 14,3 процента, в Калужской — на 23,1 процента, в Челябинской — на 26 процентов, в Республике Хакасия — на 31 процент и в Нижегородской области — на 37,2 процента.

Как следует из отчета аудитора Счетной палаты, бывшего министра строительства и ЖКХ Михаила Меня об эффективности расходования средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, именно в этих регионах (в числе других девятнадцати) в 2016-2017 годах заработали перинатальные центры. На проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию 32 перинатальных центров по всей стране было выделено 83,7 миллиарда рублей.

В документе указано, что подобная статистика «требует дополнительного анализа со стороны Минздрава России».

Согласно майскому указу президента России Владимира Путина, к 2024 году показатель младенческой смертности в стране должен снизиться до 4,5 случая на тысячу родившихся детей. По сведениям издания, за текущий год он составил 5,2 случая.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|28.09.2018 17:05|

Как же так? А Путин сказал, что продолжительность жизни существенно возрастет. Неужели обманывал?

Гость|28.09.2018 17:29|

Гость писал(a):

Неужели обманывал?
А когда он не обманывал?

Гость|28.09.2018 17:31|

Гость писал(a):

Неужели обманывал?
пенсионный возраст поднял. значит ты обязан дожить. вот и вырастет продолжительность

Гость|28.09.2018 17:35|

Может в Пензенской области и нет такой высокой младенческой смертности, но хамское отношение персонала зашкаливает- это не секрет.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!