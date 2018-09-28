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В стране и мире | В пенсионную систему внесут очередные изменения

28.09.2018|12:32
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Правительство собирается изменить формулу расчета страховых пенсий, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По словам одного из источников издания, обсуждается, в частности, отмена существующей балльной системы начисления пенсий. Другие два собеседника утверждают, что совещаний об отмене балльной формулы пока не проводилось, а речь идет лишь о совершенствовании расчетов.

О намерении властей отказаться от балльной формулы ранее уже говорила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, пенсии в соответствии с ней ни разу не индексировались, а порядок расчета пенсионного балла так и не был утвержден.

Действующий порядок формирования пенсий работает с 1 января 2015 года. Для расчета страховой пенсии ввели понятие «индивидуальный пенсионный коэффициент» (пенсионный балл), которым оценивается каждый год трудовой деятельности гражданина. В рубли накопленные баллы будут переводить при назначении пенсии.

На момент выхода на пенсию баллы за каждый год суммируются и умножаются на стоимость балла, установленную на дату обращения за пенсией. Эта стоимость, в свою очередь, определяется государством и должна повышаться ежегодно на уровень не ниже показателя инфляции предшествующего года.

Источник — lenta.ru
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Гость|28.09.2018 12:47|

Антинародное правительство в отставку!

Гость|28.09.2018 13:02|

путена-на пенсию срочно хватит рулить страной

Гость|28.09.2018 13:26|

Гость писал(a):

28.09.2018 12:47|

Антинародное правительство в отставку!

Поддерживаю. Медведевым, Муткам, Рогозиным, Топилиным нечего делать в правительстве.

Гость|28.09.2018 13:34|

твари

Гость|28.09.2018 13:36|

Гость писал(a):

Поддерживаю. Медведевым, Муткам, Рогозиным, Топилиным нечего делать в правительстве
а им с такими то способностями все переломать разве кроме правительства еще где есть места ??? всем идиотам без царя в башках только там . кстати там других то и нет .у них там сборище .

Гость|28.09.2018 13:38|

Гость писал(a):

путена-на пенсию срочно хватит рулить страной
В Гаагу его!

Гость|28.09.2018 14:10|

" путена-на пенсию срочно хватит рулить страной

В Гаагу его!"

В качестве будущего почетного гражданина Нидерландов?

Гость|28.09.2018 14:15|

Гость писал(a):

" путена-на пенсию срочно хватит рулить страной

В Гаагу его!"

В качестве будущего почетного гражданина Нидерландов?

это почти как нашего он то сам себе и назначил и вознаграждение увеличил . да нидерланды разорятся от наших то .они ж везде с их даром хапать -пристрояться

Гость|28.09.2018 14:21|

путин сам себя выбрал никто из моих знакомых за него не голосовал

Гость|28.09.2018 14:32|

я тоже не знаю ни одного человека кто-бы за него голосовал а кто-же его выбрал

Гость|28.09.2018 14:42|

Гость писал(a):

а кто-же его выбра
олиигархи он за них а не за свой ннарод

Имя: Гость
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