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В стране и мире | Цукербергу пригрозили удалением его страницы в Facebook

28.09.2018|15:20
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Тайваньский хакер-самоучка Чанг Чи-Юн (Chang Chi-yuan) пообещал в прямом эфире удалить страницу основателя Facebook Марка Цукерберга из социальной сети. Об этом сообщает Bloomberg.

Чи-Юн попытается взломать аккаунт миллиардера 30 сентября в 18:00 по местному времени (13:00 по московскому времени).

«Буду транслировать удаление страницы Марка Цукерберга в Facebook. Запланирована прямая трансляция», — написал взломщик.

Журналисты обратились к представителям социальной сети за комментариями, однако в пресс-службе не ответили на запрос.

Тайваньский хакер занимается поиском уязвимостей в различном программном обеспечении, а затем передает их владельцам сервисов за вознаграждение. Однажды на него подала в суд местная автобусная компания: Чи-Юн взломал систему покупки билетов для общественного транспорта и приобрел купон за один тайваньский доллар (около двух рублей).

Ранее специалисты в области безопасности предупредили, что хакеры могут обвалить курсы валют при помощи приложений для трейдинга. Как выяснили исследователи, многие из сервисов содержат в себе критические уязвимости.

Источник — lenta.ru
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