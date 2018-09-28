28.09.2018 | 15:20

Тайваньский хакер-самоучка Чанг Чи-Юн (Chang Chi-yuan) пообещал в прямом эфире удалить страницу основателя Facebook Марка Цукерберга из социальной сети. Об этом сообщает Bloomberg.

Чи-Юн попытается взломать аккаунт миллиардера 30 сентября в 18:00 по местному времени (13:00 по московскому времени).

«Буду транслировать удаление страницы Марка Цукерберга в Facebook. Запланирована прямая трансляция», — написал взломщик.

Журналисты обратились к представителям социальной сети за комментариями, однако в пресс-службе не ответили на запрос.

Тайваньский хакер занимается поиском уязвимостей в различном программном обеспечении, а затем передает их владельцам сервисов за вознаграждение. Однажды на него подала в суд местная автобусная компания: Чи-Юн взломал систему покупки билетов для общественного транспорта и приобрел купон за один тайваньский доллар (около двух рублей).

Ранее специалисты в области безопасности предупредили, что хакеры могут обвалить курсы валют при помощи приложений для трейдинга. Как выяснили исследователи, многие из сервисов содержат в себе критические уязвимости.