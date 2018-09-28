Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|28 сен 2018|14:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+13oC
Завтра | Ливень |
  76.23  |  $  65.59

В стране и мире | Призвавший не стыдиться бедности Валуев объяснился

28.09.2018|12:37
Печать

Депутат Государственной Думы от Брянской области, бывший боксер Николай Валуев объяснил, почему использовал фразу режиссера и писателя Василия Шукшина: «Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым», отвечая на обращение пенсионерки о ее сложном материальном положении. Слова политика приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Если общество решило на Шукшина агрессивно реагировать, что ж остается? Не будем классиков подвергать... Поймите, контекст был не тот, а кто-то выдернул из контекста. Я отвечал, скорее всего, на какой-нибудь другой вопрос», — заявил Валуев.

27 сентября жительница города Ленинск-Кузнецкий Алевтина Макарова пожаловалась депутату на бедность. В ответ он процитировал Шукшина и добавил: «Не принимайте на свой счет, это опять-таки относится к рассуждениям». На сайте «Интерскол», где проходила онлайн-конференция, эта фраза использована в качестве ответа именно на вопрос пенсионерки из Кемеровской области.

Валуев, согласно официальной информации на сайте Госдумы, зарабатывает около 900 тысяч рублей в месяц. За 2017 год его доход составил 10,5 миллиона рублей.

44-летний Валуев завершил боксерскую карьеру в 2010 году. Спортсмен дважды становился чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе. В его активе 52 боя на профессиональном ринге, в которых он одержал 50 побед (34 — нокаутом) и потерпел два поражения.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|28.09.2018 12:56|

penzainform.ru писал(a):

За 2017 год его доход составил 10,5 миллиона рублей.

По фото видно хорошо кушает, лоснится. Зарплаты хватает на месяц?

Гость|28.09.2018 12:57|

Какая польза обществу от этого бугая?

Гость|28.09.2018 12:58|

penzainform.ru писал(a):

Я отвечал, скорее всего, на какой-нибудь другой вопрос», — заявил Валуев.

Спортсменам, артистам, певцам, скоморохам в думе делать нечего.

Гость|28.09.2018 13:18|

Гнать этого бездельника из Думы.

Гость|28.09.2018 13:22|

Гость писал(a):

Спортсменам, артистам, певцам, скоморохам в думе делать нечего.
Надо уменьшить количество депутатов Думы на мой взгляд до 340. Тогда оттуда исчезнет большинство "валуевых" и прочих кнопконажимателей.

Гость|28.09.2018 13:26|

Гость писал(a):

Тогда оттуда исчезнет большинство "валуевых" и прочих кнопконажимателей.

Только референдум 1991 года вернет справедливость. Я голосовал за СССР.

Гость|28.09.2018 13:28|

Гость писал(a):

Гнать этого бездельника из Думы.
там их всех надо гнать . и не только там . у нас тоже доброджелатели только за счет нашего кармана ,перед этими доброжеланиями они их, карманы, предварительно опустошили .

вот они то и есть дешевки но им не стыдно они это другим подсовывают . такими наглыми только глупые идиоты могут быть . кстати в далеком детстве пожилые люди предупреждали ,что страной будут править дураки .не верили .а зря .все по их получилось

Гость|28.09.2018 13:37|

Разные понятия о бедности- у них жемчуг мелкий, а у народа суп жидкий. Валуеву надо было цитировать другую фразу:"Сытый голодного не разумеет"...

Гость|28.09.2018 13:38|

И никогда разуметь не будет!

Гость|28.09.2018 13:40|

"Властью, озабоченной неуклонным уровнем роста качества жизни, с учетом интересов каждого и с учетом интересов всего общества в целом, может быть только сам НАРОД! И никто кроме народа!" Народ слишком широкое понятие! Власть ВСЕХ не бывает! Опять будут представители того самого народа-ну и по кругу!

Гость|28.09.2018 14:05|

Два боя проиграно, два пропущено удара и так повредили мозг!

Гость|28.09.2018 14:21|

"Только референдум 1991 года вернет справедливость. Я голосовал за СССР."

Да кому вы здались со своим референдумом. Никакого СССРа в том понимании уже не будет, даже если к власти придет КПРФ во главе с Грудякиным. И времена не те, и люди совсем другие. А старый-добрый Зюганов уже сдает.

Гость|28.09.2018 14:22|

Гость писал(a):

Только референдум 1991 года вернет справедливость. Я голосовал за СССР.
мечты, мечты

где ваша сладость.

в крембле сделали все для того чтобы начался очередной этап развала империи.

в ближайшем будущем на территории России , возникне еще несколько новых государств.

Гость|28.09.2018 14:29|

Статистика разделяет уровень жизни россиян в зависимости от доходов на следующие категории:

крайняя нищета — доходы ниже прожиточного минимума (до 7-8 тыс.р.)

нищета — доходы от одного до двух прожиточных минимумов (от 8 до 12 тыс.р.)

бедность — доходы от 12 до 20 тысяч рублей в месяц.

выше бедности — доходы от 20 до 30 тысяч рублей в месяц.

средний достаток — доходы от 30 до 60 тысяч рублей в месяц.

состоятельные — доходы от 60 до 90 тысяч рублей в месяц.

богатые — доходы от 90 тысяч рублей в месяц.

сверхбогатые — доходы свыше 150 тысяч рублей в месяц.

При расчетах учитывается суммарный доход на каждого члена семьи, включая детей и иждивенцев.

Вот теперь и прикиньте теперь - кто вы и сколько у нас нищих и бедных.

Гость|28.09.2018 14:40|

ешо есть классика

снимают пиджак отдай последние штаны...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!