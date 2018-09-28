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В стране и мире | На кладбище жертв теракта в Беслане дали денег

28.09.2018|17:49
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Кладбище «Город ангелов», где похоронены погибшие во время теракта в Беслане, получило дополнительное финансирование в размере пяти миллионов рублей. Соответствующие поправки в бюджет принял парламент Северной Осетии, сообщает портал «Кавказ.Реалии» (проект «Радио Свобода»).

В Минфине республики пояснили, что это стало возможным из-за сбора налогов выше запланированного.

Об отсутствии финансирования «Города ангелов» объявил в марте этого года директор кладбища Касполат Рамонов, однако его обращение в Facebook осталось почти незамеченным за пределами Осетии. По его словам, деньги перестали выделять в 2016 году, когда республику возглавил Вячеслав Битаров. О содержании мемориала Рамонов рассказывал в интервью «Ленте.ру», которое было опубликовано в начале сентября.

На территории «Города ангелов» похоронено 266 человек, погибших в результате теракта в Беслане в 2004 году. Это не все жертвы террористической атаки: тела нескольких детей были увезены их родителями в Армению, некоторые похоронены на родовых кладбищах, а убитые спецназовцы — в Подмосковье. Всего во время захвата заложников в бесланской школе погибли 333 человека, в том числе 186 детей.

Источник — lenta.ru
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Гость|28.09.2018 19:09|

Бедные детки...

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