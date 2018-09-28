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В стране и мире | Депутат Госдумы пожаловалась на нехватку зарплаты

28.09.2018|15:07
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Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя пожаловалась на нехватку заработной платы. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в пятницу, 28 сентября.

«Если бы давали представительские расходы — было бы несправедливо. А так как представительских расходов нет, то от этой зарплаты не остается ничего, одни долги по кредитной карте. По крайней мере, это у меня», — сказала она.

Она уточнила, что сейчас средняя зарплата депутата составляет 380 тысяч рублей. «У тех, у кого другие доходы есть, им проще. Они вообще на это внимания не обращают. А у тех, у кого их нет, ну, приходится вот так», — заключила парламентарий.

Весной в нижнюю палату парламента был внесен законопроект о приравнивании депутатской зарплаты к средней по стране. Правительство документ не поддержало. В свою очередь, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что значительное снижение доходов депутатов приведет к тому, что в Госдуме будут работать люди с низким уровнем образования.

Зарплата депутата Госдумы составляет около 384 тысяч рублей в месяц. В 2016 году вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Игорь Лебедев предложил доплачивать депутатам за дополнительные рабочие часы, проведенные на пленарных заседаниях.

Источник — lenta.ru
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Гость|28.09.2018 15:30|

Не хватает зряплаты - предлагаю посадить на 1 МРОТ, ну хорошо: на 20000. Не ндравится - пусть уходят. От их уровня образования все равно толку нет, только воровать хорошо умеют.

Гость|28.09.2018 15:38|

бедненькие депутатики государственной думы...

граждане, нужно помочь "слугам народа" - откажитесь от получения пенсии совсем, а все пенсионные отчисления пусть идут им на их "скромную" заработную плату.

Гость|28.09.2018 15:51|

"бедненькие депутатики государственной думы...

граждане, нужно помочь "слугам народа" - откажитесь от получения пенсии совсем, а все пенсионные отчисления пусть идут им на их "скромную" заработную плату."

Предлагаю обратиться через СМИ за помощью в благотворительные фонды. Мир не без добрых людей

Гость|28.09.2018 15:54|

Пусть проживет на 20т.р с ипотекой в 13т.р....Вот где действительно не хватает.денег просто нееет

Гость|28.09.2018 16:15|

Какая она стрАшная!.....

Гость|28.09.2018 16:15|

обнаглела .пусть идет работать штукатуром- маляром за 12.000 руб в мес.вот тогда хватит.урезать всем до 50.000 р вот тогда перестанут плакать.просто наглецы.

Гость|28.09.2018 16:22|

"обнаглела .пусть идет работать штукатуром- маляром за 12.000 руб в мес.вот тогда хватит.урезать всем до 50.000 р вот тогда перестанут плакать.просто наглецы."

В свою очередь, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что значительное снижение доходов депутатов приведет к тому, что в Госдуме будут работать люди с низким уровнем образования.

Имя: Гость
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