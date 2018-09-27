27.09.2018 | 13:39

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем и окончательном чтении закон о пенсионной реформе. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 27 сентября.

В первом чтении правительственный законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста в России нижняя палата парламента приняла в июле. Однако предлагаемый кабмином возраст выхода на пенсию — 65 лет для мужчин и 63 для женщин — вызвал негативную реакцию общества.

В конце августа президент Владимир Путин распорядился смягчить положения законопроекта. В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией.

Накануне внесенные президентом поправки депутаты приняли единогласно. Позже в среду нижняя палата во второй раз проголосовала за изменение пенсионного законодательства. Законопроект поддержали все 385 депутатов.