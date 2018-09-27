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В стране и мире | Дума утвердила пенсионную реформу

27.09.2018|13:39
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Госдума на пленарном заседании приняла в третьем и окончательном чтении закон о пенсионной реформе. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 27 сентября.

В первом чтении правительственный законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста в России нижняя палата парламента приняла в июле. Однако предлагаемый кабмином возраст выхода на пенсию — 65 лет для мужчин и 63 для женщин — вызвал негативную реакцию общества.

В конце августа президент Владимир Путин распорядился смягчить положения законопроекта. В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией.

Накануне внесенные президентом поправки депутаты приняли единогласно. Позже в среду нижняя палата во второй раз проголосовала за изменение пенсионного законодательства. Законопроект поддержали все 385 депутатов.

Источник — lenta.ru
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Гость|27.09.2018 13:47|

Ну все, договорились. Теперь заживем

Гость|27.09.2018 14:01|

Что в думе, что по всей России 70% сами знаете кого.

Гость|27.09.2018 14:06|

МАРИОНЕТКИ И НАХАЛЫ

Гость|27.09.2018 14:11|

твари

Гость|27.09.2018 14:35|

Твари.чтоб на вас ваши же хозяева американцы бомбу скинули атомную.Ублюдки продадные кремлевские

Гость|27.09.2018 14:46|

27 сентября депутаты ГД приняли законопроект о пенсиях в третьем чтении. «За» проголосовали 332 депутата, а «против» – 83, воздержавшихся не оказалось.

Имя: Гость
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