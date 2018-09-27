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В стране и мире | Член группы «Кино» назвал аморальной продажу паспорта Цоя за девять миллионов

27.09.2018|13:50
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Один из участников первого состава группы «Кино» Алексей Рыбин раскритиковал торги, на которых паспорт лидера коллектива Виктора Цоя был продан за девять миллионов рублей. Его слова передает РИА Новости в четверг, 27 сентября.

«Это совершенно аморальный поступок, отсутствие представления о порядочности и у того, кто продавал, и у тех, кто купил документ, записную книжку и рукопись. Единственное, что можно было сделать с этим паспортом — передать семье», — подчеркнул Рыбин. Он посетовал на то, что «порядочность и мораль в современном обществе не в ходу».

Торги были проведены аукционным домом «Литфонд». Стартовая цена паспорта Цоя составляла 2,5 миллиона и в ходе торгов выросла более чем в три раза. Документ Цою был выдан в 16 лет, в нем есть отметка о зарегистрированном браке с Марианной Родованской. Помимо этого, с молотка ушли записная книжка музыканта с телефонными номерами его коллег и знакомых и рукопись песни «Хочу перемен».

57-летний Алексей Рыбин подружился с Цоем в 1980-м, а годом позже они основали группу «Гарин и гиперболоиды», впоследствии получившую название «Кино». Рыбин выступал в ней в качестве гитариста. В 1983-м между музыкантами возник конфликт, в ходе которого Рыбин покинул коллектив.

Источник — lenta.ru
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Гость|27.09.2018 14:09|

он ему уже не нужен

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