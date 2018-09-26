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В стране и мире | Стивен Сигал захотел стать губернатором Приморья

26.09.2018|11:33
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Голливудский актер Стивен Сигал, имеющий российское гражданство, предложил себя на место губернатора Приморского края. Соответствующее заявление он сделал на встрече со зрителями во Владивостоке на международном кинофестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого», передает «Интерфакс» в среду, 26 сентября.

«По отцовской линии мои предки отсюда. Я хочу изучать Приморский край, видеть больше. И стать вашим губернатором», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Заявление актера вызвало овации зала, отмечает агентство.

В начале августа МИД России взял на работу Стивена Сигала. На безвозмездной основе он будет заниматься проектами в сфере культуры, искусства, науки, образования и спорта. Позже в том же месяце актер зарегистрировался в России в качестве индивидуального предпринимателя.

Сигал получил российское гражданство в ноябре 2016 года. Паспорт ему лично вручил президент Владимир Путин.

16 сентября в Приморье состоялся второй тур губернаторских выборов, в котором участвовали единоросс Андрей Тарасенко и коммунист Андрей Ищенко. На следующий день они обвинили друг друга в фальсификации избирательного процесса. По рекомендации Центризбиркома России избирательная комиссия Приморского края признала итоги голосования недействительными. Новые выборы должны состояться через три месяца.

Источник — lenta.ru
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Гость|26.09.2018 11:41|

Лучше Джеки Чан, он веселый и добрый.

Гость|26.09.2018 12:32|

а я тоже хочу в губернаторы

Гость|26.09.2018 12:33|

Гость писал(a):

а я тоже хочу в губернаторы
Чукотки!?

Гость|26.09.2018 12:36|

В думе у нас артисты, из чиновников спортсмены, из предпринимателей, но вот иностранных киноактеров еще пока не было. Превратили страну в проходной двор.

Гость|26.09.2018 14:04|

Многие люди вольготно чувствуют себя на чужбине, лишь презирая коренных жителей.

Гость|26.09.2018 14:24|

А больше он ничего не хочет, может сразу в президенты

Гость|26.09.2018 14:27|

Люди вообще что ли ничего не понимают авации они ему устроили, может ещё и выбирут

Гость|26.09.2018 15:16|

а я губером Мичигана

Гость|26.09.2018 15:58|

"А больше он ничего не хочет, может сразу в президенты"

Моя шутка почти сбылась

Имя: Гость
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