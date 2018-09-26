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В стране и мире | Госдума вновь проголосовала за пенсионную реформу

26.09.2018|14:33
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Госдумы приняла во втором, основном чтении законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста в России. Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 26 сентября.

Депутаты единогласно поддержали все поправки, инициированные президентом Владимиром Путиным к проекту закона. Возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин будет увеличен на пять лет — до 65 и 60 соответственно.

«Целью реформы должна стать реализация задачи по повышению уровня жизни пенсионеров», — заявил ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Третье, окончательное чтение законопроекта планируется на четверг.

Ранее в среду все 385 парламентариев поддержали поправки главы государства к законопроекту по совершенствованию пенсионной системы.

В первом чтении правительственный законопроект Госдума одобрила 19 июля. Ряд положений документа вызвали волнения в обществе. В конце августа российский лидер объявил гражданам о смягчении реформы. Он подчеркнул, что изменения необходимы, но преследуют лишь одну цель — обеспечение стабильности пенсионной системы.

Источник — lenta.ru
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Гость|26.09.2018 14:46|

ГОрите в аду??

Гость|26.09.2018 15:06|

Руки оторвать и сказать что так и было.

Гость|26.09.2018 15:08|

Людоеды!!! им чуждо всё человеческое .

Гость|26.09.2018 15:22|

НЕ ЗАБУДЕМ, НЕ ПРОСТИМ. Ни одного голоса впредь Единой России на любых выборах.

Гость|26.09.2018 15:30|

Бессовестные!!!Никакого уважения и заботы к людям нет!!!Вруны и обманщики!!!!

Гость|26.09.2018 15:31|

Как можно было столько лет доверять этим паразитам?

Гость|26.09.2018 15:49|

Писаки, шелкопёры с руки кормящиеся,им не понять долюшку народную.

Гость|26.09.2018 16:08|

В глаза своих избирателей как смотреть будете? ..... позор!!

Гость|26.09.2018 16:12|

Так вам суки и надо,я тоже самое говорил что единороссы суки и те кто за них голосует.А теперь свидетели вам плохо,а мне и до этого было плохо.Жрите теперь своё г..вно за кого голосовали.Жрииитеее

Имя: Гость
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