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В стране и мире | Госдума приняла поправки Путина о выходе женщин на пенсию

26.09.2018|11:28
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Госдума приняла поправки к законопроекту по совершенствованию пенсионной системы, внесенные президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 26 сентября.

По предложению главы государства возраст выхода на пенсию для женщин устанавливается на уровне 60 лет, а не 63, как изначально предлагало правительство. Для мужчин пенсионный возраст устанавливается на уровне 65 лет.

«Есть то, что нас объединяет», — прокомментировал результаты голосования спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Анонсированная в середине июня пенсионная реформа вызвала волнения в обществе. 29 августа российский лидер выступил с обращением к нации, в ходе которого пообещал смягчить некоторые положения правительственного законопроекта. Помимо снижения будущего пенсионного возраста для женщин, президент утвердил право досрочного выхода на пенсию многодетным матерям.

Позже глава государства предложил вдвое сократить срок выплаты пособий по безработице. Это относится ко всем, кроме россиян предпенсионного возраста. Предпенсионным возрастом считается пять лет до наступления срока выхода на пенсию.

Источник — lenta.ru
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Гость|26.09.2018 11:38|

От всех женщин низкий вам поклон, господин президент. Дождались милости.

Гость|26.09.2018 11:48|

Трёшку скостил, от щедрот своих . Бегите руку ему целовать .

Гость|26.09.2018 12:12|

Потом 5 добавит.

Гость|26.09.2018 12:14|

Вот гады,5лет добавили с 55 до 60,за 5лет денег украли!

Гость|26.09.2018 12:20|

О Солнцеликий, спасибо за такую щедрость к рабам твоим недостойным твоего мудрого правлениЯ! Три раза приседаем и делаем "Ку"!

Гость|26.09.2018 12:20|

Гость писал(a):

Вот гады,5лет добавили с 55 до 60,за 5лет денег украли!
Следи за базаром, на нары захотел, быдло немытое?

Гость|26.09.2018 12:25|

Возле госдумы сейчас идёт митинг протеста против пенсионного грабежа буржуями народа! Трансляции на ютубе.

Гость|26.09.2018 12:28|

Я предполагаю,что после принятия закона о повышении пенсионного возраста,как депутаты от Единой России,так и президент,могут больше не рассчитывать на следующий срок правления.Если раньше не скинем правительство и депутатов

Гость|26.09.2018 12:29|

лик милосердия падонок

Гость|26.09.2018 12:30|

Балодя споткнётся о пенсионную реформу, граждане ему никогда не простят воровство пенсионных денег.

Stepson|26.09.2018 12:31|

Царёк расщедрился. Всем упасть в ножки и целовать под ним ковёр за дарованные блага!

Stepson|26.09.2018 12:33|

Гость писал(a):

Я предполагаю,что после принятия закона о повышении пенсионного возраста,как депутаты от Единой России,так и президент,могут больше не рассчитывать на следующий срок правления.Если раньше не скинем правительство и депутатов
Проголосуете как миленькие! И будете под их игом еще 50 лет.

Гость|26.09.2018 12:35|

Да что вы говорите, под игом, он что татарин?

Stepson|26.09.2018 12:37|

Гость писал(a):

Да что вы говорите, под игом, он что татарин?
Не татарин, но дань заплатите сполна

Гость|26.09.2018 12:43|

Выступив по ТВ,он дал понять что лавочка под названием ЕР скоро закроется. Ему нечего больше хотеть, он умывает руки, поэтому в выступлении ударил не в бровь,а в глаз___ пофиг всё.

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