Пензенское информационное агентство|18+|Среда|26 сен 2018|22:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+7oC
Завтра | Дождь |
  77.38  |  $  65.76

В стране и мире | Актриса Галина Польских попала в больницу

26.09.2018|16:34
Печать

Народная артистка России Галина Польских госпитализирована с жалобами на боли в области сердца. Об этом сообщает Пятый канал в среду, 26 сентября.

Отмечается, что точный диагноз Польских пока неизвестен. Врачи решили провести полное обследование актрисы. Она останется в больнице на несколько дней.

78-летняя Галина Польских снялась более чем в 150 фильмах. Среди наиболее известных ее работ — «Я шагаю по Москве», «Верность», «Журналист», «Тени исчезают в полдень», «Отцы и деды», «Белые росы», «Фронт без флангов», «По семейным обстоятельствам», «За спичками» и «Человек с бульвара Капуцинов». Помимо этого, она снялась в сериалах «Клубничка», «Ранетки» и «Моя прекрасная няня».

20 августа Польских была госпитализирована в Подмосковье после укуса осы. У нее началась сильная аллергическая реакция, проявившаяся в проблемах с дыханием, сыпи и слабости.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!