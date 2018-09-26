26.09.2018 | 16:34

Народная артистка России Галина Польских госпитализирована с жалобами на боли в области сердца. Об этом сообщает Пятый канал в среду, 26 сентября.

Отмечается, что точный диагноз Польских пока неизвестен. Врачи решили провести полное обследование актрисы. Она останется в больнице на несколько дней.

78-летняя Галина Польских снялась более чем в 150 фильмах. Среди наиболее известных ее работ — «Я шагаю по Москве», «Верность», «Журналист», «Тени исчезают в полдень», «Отцы и деды», «Белые росы», «Фронт без флангов», «По семейным обстоятельствам», «За спичками» и «Человек с бульвара Капуцинов». Помимо этого, она снялась в сериалах «Клубничка», «Ранетки» и «Моя прекрасная няня».

20 августа Польских была госпитализирована в Подмосковье после укуса осы. У нее началась сильная аллергическая реакция, проявившаяся в проблемах с дыханием, сыпи и слабости.