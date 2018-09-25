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В стране и мире | Одобрена уголовная ответственность за отказ нанимать предпенсионеров

25.09.2018|15:01
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Госдума в третьем чтении приняла закон об уголовной ответственности для работодателей за отказ нанимать лиц предпенсионного возраста, передает ТАСС.

В соответствии со статьей «Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста», работодателей предлагается наказывать штрафом в размере до 200 тысяч рублей, изъятием дохода за полтора года либо обязательными работами на срок до 360 часов.

Инициатива была внесена в Госдуму президентом Владимиром Путиным. Предпенсионным возрастом глава государства предлагает считать период до пяти лет, «предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости».

Путин впервые дал трактовку понятия предпенсионного возраста 29 августа, когда объявил о смягчении пенсионной реформы. Тогда же он сообщил, что считает необходимым введение уголовного наказания за увольнение граждан предпенсионного возраста.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее поясняла, что уголовная ответственность — «это крайний случай». По ее словам, «никто не отменяет нормы Арбитражного процессуального кодекса», который позволяется оспаривать все случаи нарушения трудовых прав в Рострудинспекции.

Источник — lenta.ru
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Гость|25.09.2018 15:26|

Все это фигня! Никто и не скажет,что не берет на работу из за возраста! Придумают,что сказать. Не надо людей успокаивать пустышками.

Гость|25.09.2018 16:15|

Теперь губернаторы ,мэры и др. чиновники будут сидеть в своих креслах пока не ......!

Гость|25.09.2018 16:16|

Активисты движения «Суть времени» принесли сегодня, 25 сентября, в администрацию президента 1 млн подписей против пенсионной реформы. Подписи были собраны активистами в 60 регионах страны. Противники пенсионной реформы оставляли полные личные данные, включая год рождения, адрес и телефон. Чтобы передать все подписи, возле приемной президента РФ собралось около ста сторонников движения «Суть времени».«Подписавшиеся призвали президента РФ отвергнуть пенсионную реформу, отправить в отставку правительство, вернуть государственную политику страны к определенным Конституцией принципам социального государства, предъявить народу принципиально новую социально-консервативную стратегию и сформировать правительство народного доверия», — говорится в сообщении на странице движения.Отмечается, что россияне считают проект повышения пенсионного возраста «угрозой существованию России и грубейшим нарушением социальных обязательств государства»

Гость|25.09.2018 17:19|

Мы никого на работу не принимаем! Штат полон! Идите посыпать дорожки, уважаемый предпенсионер.

Гость|25.09.2018 17:25|

вот он - лик милосердия, от аниматроников депутантских

Гость|25.09.2018 17:48|

penzainform.ru писал(a):

В соответствии со статьей «Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста»
Обоснуют так, как надо. Не случайно же приняли накануне новую формулировку об увольнении "в связи с утратой доверия" ,найдут ещё с десяток подобных предлогов.

Имя: Гость
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