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В стране и мире | Англичанин прожил две недели в российском аэропорту

25.09.2018|16:53
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Британец Стивен Джон Бирд две недели прожил в терминале петербургского аэропорта Пулково из-за проблем с видом на жительство. Об этом сообщает «Интерфакс».

В начале июля у него закончился срок действия вида на жительство. 24 сентября на мужчину составили административный протокол о нарушении правил пребывания в России. Дело рассматривал Московский районный суд Санкт-Петербурга.

На заседании Бирд заявил, что не хочет покидать Россию, поскольку здесь живут его жена и семилетний сын. Мужчина хочет участвовать в воспитании ребенка. При вынесении решения суд опирался на Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, которая не допускает нарушения права на уважение личной и семейной жизни. Бирду разрешили остаться в России на законных основаниях и оштрафовали на пять тысяч рублей.

78.ru уточняет, что Бирд восемь лет назад приехал из Лондона в Иркутскую область к женщине, с которой познакомился по Интернету. У них родился сын, но вскоре супруга нашла другого мужчину. Женщина дала британцу денег на дорогу, чтобы он слетал домой, оформил пенсию, а потом мог вернуться в Россию и жить отдельно от нее и сына. Однако большая часть денег ушла на оплату штрафов за просроченные документы при попытке пересечь границу. Сотрудник туристического бюро, который пытался помочь Бирду, говорит, что когда познакомился с англичанином, тот уже сутки ничего не ел.

Бирд утверждает, что новый мужчина его жены — «пьющий идиот». Англичанин не понимает, почему женщина выбрала другого, но все равно любит ее.

Источник — lenta.ru
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Гость|25.09.2018 17:18|

Сноуден?

Гость|25.09.2018 18:24|

Гость писал(a):

Сноуден?
Сноуден американец.Не хочет старичок "новичок".

Гость|25.09.2018 20:19|

Почему в Англию то нельзя уехать.

Имя: Гость
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