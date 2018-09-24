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В стране и мире | В Забайкалье уборщица лечила пациентов из-за нехватки врачей

24.09.2018|15:32
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Уборщица фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в одном из сел Забайкальского края лечила пациентов, пока фельдшер отсутствовал. Об этом сообщает издание «Чита.Ру».

По распоряжению заместителя главного врача уборщица делала больным перевязки и уколы. Единственный фельдшер села в это время был в отпуске. Узнав об этом, местные жители обратились в прокуратуру.

В руководстве больницы составили график дежурств, по которому врачей будут отправлять работать в село, пока фельдшер не выйдет из отпуска. Кроме того, заместителя главврача, отдавшего распоряжение уборщице, привлекут к дисциплинарной ответственности. В прокуратуре отметили, что будут добиваться для медика более серьезного наказания.

ФАП призваны обеспечить помощью населенные пункты, расположенные далеко от участковых больниц. По нормам Минздрава, в штате пункта должно быть несколько сотрудников, способных проводить медицинские манипуляции: фельдшер, медсестра и санитар. Тем не менее, в российской прессе регулярно появляются сообщения о дефиците медицинских кадров в селах.

Источник — lenta.ru
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Гость|24.09.2018 16:16|

Это скрепно! Я тоже хочу кого-нибудь полечить.

Гость|24.09.2018 16:22|

А у нас в пензенской области в фапах фельдшер занимает должности фельдшера,санитарки,оператора котельной и соответственно такое лечение, тк когда же все успеть.поэтому на дверях записки ушла и список пациентов села.правда пациенты не згаби что их лечат.а вы про Забайкалье пишите,сначала у себя наведитк порядки!

Гость|24.09.2018 16:29|

Она хоть руки то мыла после полов или сразу за уколы хваталась?

Гость|24.09.2018 16:38|

я-строитель но могу подрабатывать геникологом

Гость|24.09.2018 16:47|

а я могу оперировать

Гость|24.09.2018 16:52|

Гость писал(a):

24.09.2018 16:47|

а я могу оперировать

лучше гинекологом

Гость|24.09.2018 19:11|

Врач может отказаться от перевода на работу в ФАП,это другие условия труда,только с согласия врача. Возможно врача перегнул через колено и поедет в село как миленький.

Гость|24.09.2018 19:42|

лучше умереть здоровым чем жить в старости в этой стране а еще лучше свалить отсюда

Гость|24.09.2018 19:44|

да мы и так без врачей лечимся уже давно, с врачами только если на скорой увезут. И то не факт что помогут.

Гость|24.09.2018 19:45|

В больнице № 13 столицы Башкирии, где пациенты жалуются на отсутствие бинтов, открылись молельные комнаты.

Молитесь скрепные !!!

Гость|24.09.2018 19:48|

«Вы время видели? Ложитесь спать»: россиянка скончалась после двух отказов в госпитализации 42-летняя женщина умерла после того, как медики дважды отказались её госпитализировать.

Инцидент произошёл в Вилючинске (Камчатский край). О подробностях сообщает «Кам 24» с ссылкой на обращение родственников покойной.

Гость|24.09.2018 19:49|

В Южно-Сахалинске в коридоре детской поликлиники на пациентов с родителями обвалился потолок, сообщает АСТВ.

Гость|24.09.2018 19:57|

Депутат от Бурятии Кобзон за 20 лет поднял забайкальскую медицину до "заоблачных высот". Но сам почему то лечился за бугром, не помогло.

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