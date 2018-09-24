24.09.2018 | 15:32

Уборщица фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в одном из сел Забайкальского края лечила пациентов, пока фельдшер отсутствовал. Об этом сообщает издание «Чита.Ру».

По распоряжению заместителя главного врача уборщица делала больным перевязки и уколы. Единственный фельдшер села в это время был в отпуске. Узнав об этом, местные жители обратились в прокуратуру.

В руководстве больницы составили график дежурств, по которому врачей будут отправлять работать в село, пока фельдшер не выйдет из отпуска. Кроме того, заместителя главврача, отдавшего распоряжение уборщице, привлекут к дисциплинарной ответственности. В прокуратуре отметили, что будут добиваться для медика более серьезного наказания.

ФАП призваны обеспечить помощью населенные пункты, расположенные далеко от участковых больниц. По нормам Минздрава, в штате пункта должно быть несколько сотрудников, способных проводить медицинские манипуляции: фельдшер, медсестра и санитар. Тем не менее, в российской прессе регулярно появляются сообщения о дефиците медицинских кадров в селах.