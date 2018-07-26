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В стране и мире | За увольнение будущих пенсионеров введут уголовную ответственность

26.07.2018|11:55
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Министерство труда и социальной защиты предлагает ввести уголовную ответственность за увольнение граждан предпенсионного возраста. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на проект плана создания условий для повышения пенсионного обеспечения граждан.

Защиту прав граждан предпенсионного возраста Минтруд предлагает сделать одним из ключевых показателей эффективности государственной инспекции по труду, которая в период переходного периода (с 2019 по 2034 год) будет проводить целевые проверки бизнеса на предмет ущемления граждан предпенсионного возраста.

Более того, министерство предлагает обязать бизнес отчитываться о причинах увольнения граждан предпенсионного возраста, в случае увольнения по соглашению сторон или по инициативе работодателя. Службы занятости хотят обязать отчитываться о подобных инцидентах государственную инспекцию по труду, которая должна будет помочь таким гражданам в дальнейшем трудоустройстве.

Также для оперативного решения госинспекции по труду запустят специальные «горячие линии», по которым люди смогут пожаловаться в случае нарушения их прав.

Минтруд ранее анонсировал другой метод защиты граждан предпенсионного возраста — ведомство намерено запустить масштабную программу переквалификации граждан. Власти опасаются, что граждане предпенсионного возраста столкнутся с возрастной дискриминацией.

Источник — lenta.ru
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Гость|26.07.2018 12:07|

Поздравляю вас молодое поколение - для вас работы не будет - ваши рабочие места будут заняты маразматичными пескоструйщиками.

Принцип "молодым везде у нас дорога" более не действует!

Гость|26.07.2018 12:13|

Ну подумаешь, зато будет "молодым везде у нас почет". По-моему тоже неплохо.

Гость|26.07.2018 12:14|

Правильно. Пусть люди умирают не отходя от рабочего места. Есть человек - есть проблема. Нет человека - нет проблем.

Гость|26.07.2018 12:15|

Футболистов и хоккеистов 60-65 лет тоже запретят увольнять?

Гость|26.07.2018 12:16|

дебилизм

Гость|26.07.2018 12:17|

Необходимо увеличить возраст наступления совершеннолетия до 35 лет.

Гость|26.07.2018 12:18|

всё, теперь в предпенсионном возрасте вообще на работу не устроиться!

а тех кто будет к нему подходить - увольнять будут, пока можно...

Гость|26.07.2018 12:23|

западные кураторы поставили нашим чиновникам задачу развалить страну в ближайшее десятилетие?

Гость|26.07.2018 12:25|

только собрался бросить курить и пить... а теперь какой смысл...

Гость|26.07.2018 12:27|

Ну что, все придурошные свои 5ти-копеешные комментарии написали?

Гость|26.07.2018 12:41|

И со скольки же лет наступает предпенсионный возраст?

И то есть теперь активнее будут увольнять людей. не достигших предпенсионного возраста, чтобы удержать места людям. которые этого предпенсионного возраста достигли?

Правильно, зачем молодежи и людям среднего возраста работать,пенсии им еще потом плати. Пусть перебиваются,как хотят без работы, или на серо-черных зарплатах, потому что жить им тоже как-то надо,а выбора будет оставаться все меньше и меньше

Спасибо министерству, социально защитили... себя

Гость|26.07.2018 12:42|

penzainform.ru писал(a):

Министерство труда и социальной защиты предлагает ввести уголовную ответственность за увольнение граждан предпенсионного возраста.
Да эти слова, для усрашкинских ватных поцреотов, просто бальзам на рану.

Гость|26.07.2018 13:06|

Сделают так что пенсионер будет вынужден написать по собственному желанию...Говорите денег нет, но вы держитесь?

Утвержден депутатами бюджет России на следующий год, в котором ожидается повышение депутатских зарплат до 800 тысяч рублей в месяц. Квартальные премии будут выплачиваться отдельно.

А вы помирайте на рабочем месте, рабы!

Гость|26.07.2018 13:09|

Очень хочется узнать, что скажет Вова на сей счёт. Про пенсионный возраст мы прослушали его и поняли. М-да, не власть, а полное...

Гость|26.07.2018 13:09|

Это вообще как? Человека любого возраста "просто так" и сейчас уволить нельзя - либо по статье, либо "по собственному желанию". Запретят бухающих на работе алкашей предпенсионного возраста увольнять по статье? Или запретят пенсионерам уходить по собсвенному желанию?

Снова вводят крепостное право?

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