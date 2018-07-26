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В стране и мире | Назван источник финансирования нового российского мегамоста

26.07.2018|18:04
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Основная часть транспортного перехода на остров Сахалин будет профинансирована из бюджета РЖД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономического развития России Максима Орешкина.

По его словам, у министерства имеются стоимостные оценки проекта, однако конкретные суммы он называть не стал. «Теоретически есть два источника — бюджет и РЖД. Это очевидно, что основная часть будет точно из бюджета РЖД», — отметил министр.

Ранее 24 июля президент России Владимир Путин по итогам встречи с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко поручил проработать вопрос строительства моста, который свяжет Сахалин и материковую часть страны. Сообщалось, что проект планируется реализовать частично на деньги регионального бюджета, которые Сахалин получает, например, по СРП-2 (соглашение о разделе продукции).

Проектирование железнодорожных путей для мегамоста на Сахалин началось в июне. Закончить проект инженеры должны к лету 2019 года.

В мае 2018 года в РЖД оценили стоимость проекта в 540,3 миллиарда рублей — это в 3,5 раза больше, чем стоимость Крымского моста. Проектные работы запланированы на 2018-2020 годы, строительные работы — на 2019-2023 годы.

Источник — lenta.ru
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Гость|26.07.2018 18:23|

Совсем чекнутые!

Гость|26.07.2018 18:51|

НЕСВОЕВРЕМЕННАЯ ТРАТА ДЕНЕГ. Займитесь промышленностью.

Полковник Кудасов (гость)|26.07.2018 18:58|

Гость писал(a):

НЕСВОЕВРЕМЕННАЯ ТРАТА ДЕНЕГ. Займитесь промышленностью.
Мост необходим для более быстрого вывоза из России леса и ископаемых . Промышленность Путин уничтожал не для того , чтобы её возрождать .

Гость|26.07.2018 19:02|

Царек совсем поехал

Гость|26.07.2018 19:10|

Гость писал(a):

Займитесь промышленностью.
Промышленность на Сахалине тоже нужна - там идёт бурное развитие индустрии сейчас.

Гость|26.07.2018 19:10|

Полковник Кудасов (гость) писал(a):

Мост необходим для более быстрого вывоза из России леса и ископаемых .
Вывоз куда? На остров Сахалин?

Гость|26.07.2018 19:12|

Генеральным спонсором нового большого распила будут пенсионеры и недопенсионеры (несостоявшиеся в связи с повышением пенсионного возраста).

Гость|26.07.2018 19:15|

Гость писал(a):

Генеральным спонсором нового большого распила будут пенсионеры и недопенсионеры
Вот и хорошо. Зато нужный и давно требуемый мост будет.

Полковник Кудасов (гость)|26.07.2018 19:20|

Гость писал(a):

Полковник Кудасов (гость) писал(a):
Мост необходим для более быстрого вывоза из России леса и ископаемых .
Вывоз куда? На остров Сахалин?
Именно ! А дальше баржами на Хоккайдо , в Японию . Смотри карту .

Гость|26.07.2018 19:21|

Гость писал(a):

Вот и хорошо. Зато нужный и давно требуемый мост будет.
кому нужный? кто требовал то? даже после советской власти, уже в эпоху бардака земляки туда за романтикой (с длинным рублём) мотались. вернулись реалистами, про мост " народа - японские шпиёны? на их штоль защиту грудями трясёшь?

Гость|26.07.2018 19:26|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Вот и хорошо. Зато нужный и давно требуемый мост будет.
кому нужный? кто требовал то? даже после советской власти, уже в эпоху бардака земляки туда за романтикой (с длинным рублём) мотались. вернулись реалистами, про мост " народа - японские шпиёны? на их штоль защиту грудями трясёшь?
Про груди здорово , возьму на вооружение ))

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