Пензенское информационное агентство|18+|Среда|25 июл 2018|13:34
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+29oC
Завтра | Ясно |
  73.75  |  $  63.08

В стране и мире | В России приняли закон о регистрации машин у автодилеров

25.07.2018|12:21
Печать

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о передаче права на регистрацию новых машин компаниям-производителям и автодилерам.

В частности, специализированным продавцам автомобилей разрешат подавать документы в ГИБДД от лица владельца, проверять достоверность регистрационных данных машины, изготавливать государственные номерные знаки и передавать их клиенту вместе с авто и выполнять ряд других действий.

Тариф на эту услугу будет устанавливать правительство России.

Чтобы получить такое право, дилерам необходимо иметь подходящее помещение и специальных сотрудников в штате. Формально присваивать госномера будет по-прежнему ГИБДД, но только саму комбинацию букв и цифр. Сами знаки полиция выдавать в будущем перестанет.

Одновременно с принятием законопроекта депутаты приняли решение разработать законопроект о проведении аукционов по продаже «красивых номеров», передает «Интерфакс». Работать над документом будет комитет по транспорту совместно с правительством.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!