25.07.2018 | 12:21

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о передаче права на регистрацию новых машин компаниям-производителям и автодилерам.

В частности, специализированным продавцам автомобилей разрешат подавать документы в ГИБДД от лица владельца, проверять достоверность регистрационных данных машины, изготавливать государственные номерные знаки и передавать их клиенту вместе с авто и выполнять ряд других действий.

Тариф на эту услугу будет устанавливать правительство России.

Чтобы получить такое право, дилерам необходимо иметь подходящее помещение и специальных сотрудников в штате. Формально присваивать госномера будет по-прежнему ГИБДД, но только саму комбинацию букв и цифр. Сами знаки полиция выдавать в будущем перестанет.

Одновременно с принятием законопроекта депутаты приняли решение разработать законопроект о проведении аукционов по продаже «красивых номеров», передает «Интерфакс». Работать над документом будет комитет по транспорту совместно с правительством.