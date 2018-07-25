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В стране и мире | В России подорожает электричество

25.07.2018|12:22
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Минпромторг готовится ввести новый утилизационный сбор на газовые турбины, пишет «Коммерсантъ». Это приведет к подорожанию оборудования и, как следствие, электроэнергии для населения.

Изменения будут внесены в закон «Об отходах производства и потребления». Они предусматривают специальный сбор на утилизацию газовых турбин мощностью до 32 мегават. Взиматься он будет с производителей, но для отечественных предусмотрена компенсация в виде бюджетных субсидий. К тому же поступления от сбора планируется направлять в специальный фонд поддержки российских машиностроителей.

Сам размер сбора в законопроекте, который направлен на согласование, не указан, но источники издания говорят, что он будет составлять семь процентов.

Опрошенные газетой министерства придерживаются разных позиций относительно влияния реформы на стоимость электричества для россиян. В Минпромторге считают, что введение сбора почти не отразится на ценах. Минэнерго, напротив, полагает, что сбор «увеличит стоимость оборудования, что в сложившихся тарифных условиях непременно ляжет на плечи потребителей».

При этом, отмечают в ведомстве, новая мера поддержки вряд ли приведет к востребованности российских производителей турбин при госзакупках.

Источник — lenta.ru
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Гость|25.07.2018 12:34|

поможем правительству и путену ..добрым.. словом

Гость|25.07.2018 12:39|

Подорожает все. Ждём новых повышений цен. А, было время и цены снижали и текли куда надо каналы и куда надо впадали.

Гость|25.07.2018 12:40|

Я так понимаю, пока осиновый кол им не вгонишь, эти упыри не успокоются

Гость|25.07.2018 12:52|

Ремонтируют не только турбины. Постоянно "ремонтируют" тротуары. Все пешеходы , у кого нет машины, должны заплатить.

Гость|25.07.2018 12:52|

Задача поставлена , половину населения надо уничтожить .

Гость|25.07.2018 12:55|

Ничего не понял, почему мы должны платить за частные компании?

Гость|25.07.2018 13:00|

Все держится на поводке президента и правительства. Позиция Лукашенко к своему народу коренным образом отличается от позиции Путина. Я смотрел реакцию Лукашенко на предложение повысить цены на бензин для модернизации нефтепереработки в Белоруссии. Он чуть не убил этого министра за такое предложение и сказал: "Пусть модернизируют за свой счет! Я прекрасно знаю, как живут наши нефтепереработчики!". А у нас???!!!

Гость|25.07.2018 13:05|

надо выбрать лукашенко президентом россии вместо путена

Гость|25.07.2018 13:12|

Гость писал(a):

Позиция Лукашенко к своему народу коренным образом отличается от позиции Путина. Я смотрел реакцию Лукашенко на
А что ты хотел от страны-паразита? Живут за наш счёт.

Гость|25.07.2018 13:15|

Конечно всё подорожает.Если инфляция составит 10% мы ещё радоваться будем.

Гость|25.07.2018 13:17|

Во пенсионеры обрадуюся - тыщу за год добавят! А инфляция полторы скушает

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