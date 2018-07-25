25.07.2018 | 11:29

Шоу дронов и авиамоделей состоится в рамках первого официального чемпионата России по дрон-рейсингу, который пройдет в подмосковном Красногорске 28 июля. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

«Это знаковое мероприятие. Это первый чемпионат России по дрон-рейсингу, и по его итогам будет определен состав сборной команды России, которая будет защищать честь страны на чемпионате мира в Китае в ноябре», — сказал министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев.

Участников ждет сложная гоночная трасса с большим количеством препятствий, поворотов и пересечений, в полном соответствии с Международными правилами FAI, отмечается в сообщении. Конфигурацию трассы они узнают в последний момент.

Гости мероприятия смогут принят участие в различных мастер-классах, увидеть шоу воздушных акробатов. Организаторы подчеркивают, что шоу будет сопровождаться насыщенной концертной программой.

Чемпионат пройдет на взлетно-посадочной полосе детского технического авиамодельного клуба «Зигзаг».