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В стране и мире | В российской колонии до смерти запытали заключенного

24.07.2018|14:50
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Заключенный исправительной колонии №6 в Брянской области скончался во время пыток. Об этом во вторник, 24 июля, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

По данному факту в отношении заместителя дежурного помощника начальника исправительного учреждения возбуждено уголовное дело. Он подозревается в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, а также с причинением тяжких последствий (пункты «а, б, в» части 3 статьи 286 УК РФ).

По версии следствия, около восьми часов вечера в воскресенье, 22 июля, сотрудник колонии заковал заключенного в наручники, а затем начал душить его тряпкой. В результате мужчина скончался от асфиксии. Обстоятельства его смерти были подтверждены результатами судебно-медицинской экспертизы.

Подозреваемый задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

20 июля было опубликовано видео, на котором сотрудники ярославской колонии пытают заключенного. Адвокату Ирине Бирюковой, которая добыла видеоматериал и передала журналистам, пришлось покинуть страну из-за угроз. В настоящее время 17 работников исправительного учреждения отстранены от работы. Шестеро задержаны.

Источник — lenta.ru
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Гость|24.07.2018 14:56|

А о скольких преступлениях нам не рассказывают

Гость|24.07.2018 15:03|

Убил,изнасиловал,ограбил-превысил свои служебные полномочия.Прикольная формулировка-ПРЕВЫСИЛ.

Гость|24.07.2018 15:03|

Их туда специально таких садистов набирают? Вот страна духовная патриотичная!!!

Дмитрий Н. Мотовилов|24.07.2018 15:03|

Гость писал(a):

А о скольких преступлениях нам не рассказывают
Там сам чёрт ногу сломит. Терра инкогнито... Государство в государстве.

Гость|24.07.2018 15:15|

Прикольно...

Имя: Гость
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