Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|24 июл 2018|15:27
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+25oC
Завтра | Облачно |
  73.53  |  $  62.92

В стране и мире | Пойманный на допинге российский олимпиец признает вину

24.07.2018|14:17
Печать

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев сообщил, что Александр Крушельницкий намерен признать вину в употреблении допинга на Олимпийских играх 2018 года в рамках досудебного соглашения со Всемирной федерацией керлинга (WCF). Его слова приводит «Р-Спорт».

«WCF предложила во внесудебном порядке подписать соглашение с федерацией и спортсменом о том, что мы признаем вину и соглашаемся на дисквалификацию сроком на два года. Мы решили, что смысла упираться, наверное, нет. На Сашу никто давления не оказывал, но он осознанно принял решение согласиться на предложение WCF», — заявил глава ФКР.

По словам Свищева, федерация намерена продолжить расследование: «Доказательства, если они будут найдены, будут представлены в суде, и срок дисквалификации может быть уменьшен. В случае если мы получим неоспоримые доказательства нашей невиновности, мы имеем право настоять и на оправдании Александра, а тогда через суд у нас есть шанс даже вернуть медаль. Шансов мало, но если они есть».

Соглашение должно быть подписано на конференции WCF в Будапеште 9 сентября.

Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовые медали ОИ-2018 в дисциплине дабл-микст. Позднее WCF потребовала дисквалифицировать россиянина на четыре года за наличие в его допинг-пробе следов мельдония. Крушельницкий и Брызгалова были лишены олимпийских наград. Сам спортсмен настаивал на том, что не принимал запрещенный препарат. По его словам, мельдоний ему могли подсыпать.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!