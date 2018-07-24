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В стране и мире | Подсчитаны затраты онлайн-компаний на «пакет Яровой»

24.07.2018|11:21
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Потенциальные затраты организаторов распространения информации на исполнение «закона Яровой» могут оказаться меньше, чем предполагалось ранее. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документы Минкомсвязи.

Ведомство отмечает, что все онлайн-компании с 500 тысячами активных пользователей должны будут выделить около 20 миллионов рублей на модернизацию необходимого оборудования и софта. В частности, деньги пойдут на увеличение серверного парка, коммутаторов, программно-технических средств оперативно-розыскных мероприятий и разработку софта.

Расчет затрат основан на данных разработчика систем оперативно-розыскных мероприятий «Норси-Транс». Цена отдельного аппаратно-программного комплекса для хранения информации составит от 3,5 до 18,3 миллиона рублей. Cтоимость модулей, установленных поверх существующих информационных систем компаний, будет варьироваться от 750 тысяч до 1,8 миллиона рублей.

Для примера эксперты отдельно подсчитали затраты Rambler Group. Компании придется потратить 10,9 миллиона разово, а затем выделять по 120 тысяч рублей ежемесячно. Ранее представители Mail.Ru Group сообщали, что на реализацию требований «закона Яровой» им придется заплатить от 1,2 до 2 миллиардов долларов, а затем ежегодно выделять по 80-100 миллионов долларов на дополнительные операционные расходы.

28 июня 2018 года правительство России обязало все действующие на территории страны интернет-сервисы хранить все пользовательские данные за шесть месяцев. К этим данным относятся сообщения, голосовая информация, изображения, аудио и видео.

Инициатива связана с антитеррористическими поправками Ирины Яровой, которые президент России Владимир Путин подписал в июле 2016 года.

Источник — lenta.ru
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Гость|24.07.2018 11:52|

penzainform.ru писал(a):

К этим данным относятся сообщения, голосовая информация, изображения, аудио и видео.
игры, фото котиков. Как здорово. А террористы как были, так и останутся.

Гость|24.07.2018 12:02|

Ирина Яровая, автор одноименного пакета, призванного «защитить данные россиян», носит комплект серьги и колье Chanel Camélia стоимостью 1 миллион 200 тысяч рублей.

Шоппинг в бутике Chanel на Петровке, дом 7 зампред Госдумы осуществляет после официального закрытия магазина в 9 вечера.

Чтобы Яровая осталась довольна, продавцов заставляют презентовать коллекции одежды и ювелирных изделий по несколько часов.

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