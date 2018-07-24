24.07.2018 | 12:32

Государственная Дума в третьем, окончательном чтении приняла закон о повышении НДС с 18 до 20 процентов, следует из трансляции на официальном сайте нижней палаты парламента.

Согласно тексту документа, повышение произойдет с 1 января 2019 года и не коснется социально значимых товаров, коммунальных услуг и общественного транспорта. Помимо этого, на ближайшие годы ставка отчислений работодателей в страховые фонды будет зафиксирована на уровне 30 процентов.

По подсчетам авторов закона, повышение налога может принести в бюджет дополнительные 620 миллиардов рублей ежегодно.

О готовящемся повышении НДС премьер-министр Дмитрий Медведев объявил 14 июня.