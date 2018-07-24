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В стране и мире | Депутаты одобрили повышение налога

24.07.2018|12:32
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Государственная Дума в третьем, окончательном чтении приняла закон о повышении НДС с 18 до 20 процентов, следует из трансляции на официальном сайте нижней палаты парламента.

Согласно тексту документа, повышение произойдет с 1 января 2019 года и не коснется социально значимых товаров, коммунальных услуг и общественного транспорта. Помимо этого, на ближайшие годы ставка отчислений работодателей в страховые фонды будет зафиксирована на уровне 30 процентов.

По подсчетам авторов закона, повышение налога может принести в бюджет дополнительные 620 миллиардов рублей ежегодно.

О готовящемся повышении НДС премьер-министр Дмитрий Медведев объявил 14 июня.

Источник — lenta.ru
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Гость|24.07.2018 12:41|

В моем бюджете 2019 мои потери составят примерно 5%.

Гость|24.07.2018 12:42|

депутаты одобрят все, даже самоликвидацию, если предложение от Димона

Гость|24.07.2018 12:45|

Гость писал(a):

если предложение от Димона
А уж если от Вовы, то они одобрят и хождение без штанов.

Гость|24.07.2018 12:45|

Пора одобрить повышение депутатской зарплаты.

Гость|24.07.2018 13:05|

И посадить на пенсию обычных людей,а то сидят штаны протирают в думе,решают наши судьбы ,принимают законы ,все против нас

Гость|24.07.2018 13:09|

Раньше можно было увидеть Париж и умереть, а теперь умирать придется, так его и не увидев

Гость|24.07.2018 13:22|

Гость писал(a):

Раньше можно было увидеть Париж и умереть, а теперь умирать придется, так его и не увидев
Живите ради того, чтобы увидеть , что с этим бедламом будет и чем они закончат дни свои в думе

Гость|24.07.2018 13:32|

Всем доброго времени суток! Уважаемые соседи по региону! сколько у вас стоит проезд в общественном транспорте (автобус, трамвай, троллейбус и маршрутное такси (газель))? Спасибо заранее!

Гость|24.07.2018 13:35|

Госдуру разогнать!

Гость|24.07.2018 13:52|

Депутат Заксобрания Челябинской области, директор одной из крупнейших строительных компаний «Артель-С» Николай Янов может быть лишен мандата досрочно. Как стало известно парламентарий не указал в сведениях о доходах и имуществе счета семьи в зарубежном банке на 100 млн евро.Несоответствие вскрылось во время проверки деклараций. По данным ревизоров, в Чехословацком торговом банке у Николая Янова обнаружился счет на 65,3 млн евро, а у его супруги Ольги Яновой — 23,9 млн евро. Если подтвердится, что депутат скрыл сведения о доходах и имуществе, ему грозит отзыв мандата.В пресс-службе Заксобрания Челябинской области не смогли предоставить информацию о счетах депутата. «Законом определен список информации, которая обязательна к опубликованию на официальном сайте. Банковские счета к ним не относится. Сведения о доходах и имуществе проверяются в обязательном порядке у каждого депутата и членов их семей», — сообщила руководитель пресс-службы Ольга Лихачева.И это только лишь региональный депутат,так сколько же они ......!?

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