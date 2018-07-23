Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|23 июл 2018|17:35
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+26oC
Завтра | Ливень |
  74.13  |  $  63.20

В стране и мире | В России захотели упростить аресты солдат

23.07.2018|16:13
Печать

Военная полиция считает необходимым вернуть командирам воинских частей возможность арестовывать рядовых. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил начальник главного управления военной полиции Минобороны России Владимир Ивановский на заседании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

«Конечно, если бы командир и военный комендант могли бы сами арестовывать, как раньше, это намного бы упростило и время, и сроки», — отметил Ивановский.

Он добавил, что в течение полугода этот вопрос проработают.

В настоящее время военнослужащий может быть подвергнут дисциплинарному аресту только по решению гарнизонного военного суда за самовольное оставление расположения части, нарушение правил обращения с оружием, а также за исполнение воинских обязанностей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Главное управление военной полиции было создано в Минобороны в 2011 году. Его целью является обеспечение в вооруженных силах правопорядка, соблюдения воинской дисциплины, противодействие преступности, охрана военных объектов и исполнение наказаний в отношении военнослужащих, в том числе содержание в ходе ареста — гауптвахта.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
Гость|23.07.2018 16:48|

Ну не хотят молодые люди служить в такой армии, че их отлавливать. Думают, обороноспособность крепче станет. В армию нужно принимать только по контракту за достойную зряплату.

Гость|23.07.2018 17:04|

Надо упростить аресты командиров воинских частей.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!