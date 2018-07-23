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В стране и мире | В России возьмутся за недовольство жителей в соцсетях

23.07.2018|11:23
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Кремль инициировал запуск новой системы мониторинга «Инцидент менеджмент», которая позволит отслеживать информационные поводы в социальных сетях и реакцию на действия властей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Кремле и региональных правительствах.

По их словам, систему разрабатывало ООО «Медиалогия». В компании подтвердили информацию о ее разработке и поставках в ряд российских регионов.

Отмечается, что «Инцидент» мониторит по ключевым словам пять социальных сетей: «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассники». Результаты мониторинга попадают к администратору, который решает, на какие сообщения нужно ответить. Запросы сортируются в зависимости от масштаба проблемы, посты одной темы объединяются в один кейс. По словам регионального чиновника, местные власти должны реагировать на запрос в течение суток с момента его регистрации.

Собеседник издания, близкий к Кремлю, рассказал, что необходимость уделять больше внимания негативным комментариям в соцсетях возникла после трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» и ситуации вокруг мусорного полигона в Волоколамске. По словам источника, власти регионов продемонстрировали неспособность адекватно реагировать на недовольство в интернете. Сейчас система тестируется в 10 регионах.

Источник — lenta.ru
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Гость|23.07.2018 11:40|

Их еще 28 июля пригласить на митинги надо, а еще заставить учебник истории почитать на странице про 9.1.1905

Гость|23.07.2018 11:43|

Стесняюсь спросить: и какой будет "адекватная" реакция властей на недовольство в сетях? Суд, тюрьма, Сибирь?...

Гость|23.07.2018 11:45|

Так вам и надо,рабы безмозглые, довыбирались,резче вас!

Гость|23.07.2018 11:48|

В переводе на нормальный язык - это называется затыкание ртов и проявление высшей степени цензуры.

Гость|23.07.2018 11:48|

Всех недовольных - лес валить!

Гость|23.07.2018 11:50|

Поквакаете 2часа и успокоетесь,толку то,никто на вас и внимания обращать не станет,потому что вы трусы и рабы безвольные,это всё на что быдло способно,квакать на кухне!

Гость|23.07.2018 11:53|

Рабы достойны такой жизни,и нечего тут революционеров из себя гнуть

Гость|23.07.2018 11:53|

Это невозможно... Ибо нельзя заткнуть рот народу! Но можно в соцсетях и вообще в СМИ... Но опыт говорит о том, что тогда люди начнут бастовать и выражать свои протесты в реальной жизни... Этот путь гибельный для власти. Но вполне закономерный, им не нравится что мы им не нравимся... Но почему они нам должны нравится если они по сути стали нашими врагами?! В 1917 году интернета не было...

Гость|23.07.2018 11:56|

В1917 люди были умнее и смелее,а сейчас в основном одно быдло трусливое и глупое,кто если не он,и моя хата с краю, ничего у вас не получится

Гость|23.07.2018 11:58|

Клали они на вас и ваши протесты

Гость|23.07.2018 12:00|

в 1917 у людей нихрена небыло и терять было нечего. а тут к когото квартира, у когото машина, итд... пока есть что терять...

Гость|23.07.2018 12:03|

Правда глаза колит жулью кремлевскому...

Дмитрий Н. Мотовилов|23.07.2018 12:04|

penzainform.ru писал(a):

Кремль инициировал запуск новой системы мониторинга «Инцидент менеджмент», которая позволит отслеживать информационные поводы в социальных сетях и реакцию на действия властей.
Указ Ельцина реагировать на сообщения в СМИ о нарушениях ещё никто не отменял. Хорошо забытое старое

Гость|23.07.2018 12:07|

Чем сильнее будут закручивать гайки...тем сильнее рванёт!!!!!

Гость|23.07.2018 12:08|

В кремле обосрались что их скинут начали народ прижимать

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Имя: Гость
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