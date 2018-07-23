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В стране и мире | Россияне закупились тазиками

23.07.2018|13:55
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Традиционное отключение горячей воды по всей России для профилактических работ спровоцировало рост спроса на водонагреватели, бойлеры, ведра и тазики. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Юла», которые имеются в распоряжении «Ленты.ру».

«Самыми востребованными у жителей городов, столкнувшихся с отключением горячего водоснабжения, стали тазики. Их продажи на "Юле" с начала лета увеличились в два раза. По сравнению с началом года выросла и их средняя цена — на 40 процентов, до 800 рублей», — говорится в сообщении сервиса.

На втором месте по уровню роста спроса оказались водонагреватели. За два летних месяца продажи этого товара выросли в 1,7 раза. Продажи бойлеров выросли на 28 процентов, при этом средние цены на бойлеры и нагреватели практически не изменились.

Чаще всего товары, необходимые для разогревания воды, покупали жители Красноярска, Омска, Владивостока, Волгограда, Нижнего Новгорода, Липецка и Ставрополя. Выше всего средние цены на тазики и прочие товары оказались в Екатеринбурге и Ставрополе, ниже всего — в Тюмени, Калининграде и Волгограде.

Источник — lenta.ru
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