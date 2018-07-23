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В стране и мире | Мужчину арестовали за неудачную попытку воскресить мертвеца

23.07.2018|14:05
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В Эфиопии арестовали мужчину после того, как он не сумел воскресить мертвого человека. Об этом сообщает «Би-би-си».

Гетайаукал Айеле, называвший себя пророком, пообещал семье погибшего несколько дней назад в автокатастрофе Белаи Бифты вернуть его к жизни. В подтверждение своих слов он привел историю Лазаря, которого воскресил Иисус Христос.

Оказавшись вместе с родственниками умершего на кладбище, «пророк» распорядился разрыть могилу и открыть гроб. После этого он лег сверху на труп и несколько раз прокричал: «Белай, проснись!» Этому процессу несколько раз пытался помешать работник церкви, однако родные Бифты прогнали его.

Попытка воскресить мертвого успехом не увенчалась. Тогда лжепророк попытался улизнуть с кладбища, однако его остановили разъяренные родственники: они набросились на Гетайаукала и начали его избивать.

Расправе помешала подоспевшая на место инцидента полиция. Айеле доставили в участок. Какое наказание ему грозит, пока не уточняется. Его могут обвинить в надругательстве над мертвыми, что в Эфиопии является серьезным преступлением.

Источник — lenta.ru
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Гость|23.07.2018 14:11|

Показательное фото, прямо грядки на которых показана продолжительность жизни.

министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Он заявил, что главная цель - повысить реальный размер пенсий. А предпосылки - это рост продолжительности жизни и связанный с этим дисбаланс между долей трудоспособных граждан и пенсионеров (последние составляют уже 30% от общей численности населения)

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