23.07.2018 | 14:05

В Эфиопии арестовали мужчину после того, как он не сумел воскресить мертвого человека. Об этом сообщает «Би-би-си».

Гетайаукал Айеле, называвший себя пророком, пообещал семье погибшего несколько дней назад в автокатастрофе Белаи Бифты вернуть его к жизни. В подтверждение своих слов он привел историю Лазаря, которого воскресил Иисус Христос.

Оказавшись вместе с родственниками умершего на кладбище, «пророк» распорядился разрыть могилу и открыть гроб. После этого он лег сверху на труп и несколько раз прокричал: «Белай, проснись!» Этому процессу несколько раз пытался помешать работник церкви, однако родные Бифты прогнали его.

Попытка воскресить мертвого успехом не увенчалась. Тогда лжепророк попытался улизнуть с кладбища, однако его остановили разъяренные родственники: они набросились на Гетайаукала и начали его избивать.

Расправе помешала подоспевшая на место инцидента полиция. Айеле доставили в участок. Какое наказание ему грозит, пока не уточняется. Его могут обвинить в надругательстве над мертвыми, что в Эфиопии является серьезным преступлением.