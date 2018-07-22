Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|22 июл 2018|13:46
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+21oC
Завтра | Дождь |
  73.93  |  $  63.49

В стране и мире | Талисманом Олимпиады-2020 в Токио стало «Вечное будущее» в сине-белую клетку

22.07.2018|13:19
Печать

Талисманы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в 2020 году получили имена. Об этом сообщается на сайте оргкомитета игр.

Для талисмана Олимпийских игр в Токио было выбрано имя «Мирайтова». Оно основано на японских словах «мирай» (будущее) и «това» (вечность). Это существо в сине-белую клетку, повторяющую узор на эмблеме токийских игр. Символом Паралимпиады-2020 станет похожее бело-розовое существо по имени «Сомэйти» — по названию популярного сорта сакуры, к тому же созвучное с английским «so mighty» (такой могучий).

Сами талисманы были представлены публике в феврале, их выбирали младшеклассники со всей Японии.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа, а Паралимпиада — с 25 августа по 6 сентября 2020 года.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!