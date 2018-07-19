19.07.2018 | 17:41

Работодатели могут получить новое основание для увольнения своих сотрудников — в связи с утратой доверия. Соответствующую норму сейчас прорабатывает Минтруд, пишут «Известия».

Инициатива принадлежит самому бизнесу. Его представители обратились в министерство из-за обеспокоенности за добросовестность своих работников, рассказал директор департамента госслужбы Минтруда Дмитрий Баснак.

Сейчас подобная норма предусмотрена для госслужащих, военных и силовиков. В Трудовом кодексе прописано, за что чиновник может утратить доверие начальства: нарушение запрета на коммерческую деятельность, участие в НКО, наличие счета в иностранном банке, непредоставление сведений о доходах или расходах, а также наличие конфликта интересов.

По словам Баснака, новая норма может быть введена не для всех, а только для ограниченного числа компаний. Сейчас инициатива обсуждается в министерстве.

В середине июля в Минтруде заявили, что власти будут бороться с необоснованными увольнениями пенсионеров. Замминистра Андрей Пудов рассказал о системе мониторинга, который ведомство будет проводить на предприятиях. В случае нарушений, например увольнения пожилого сотрудника только по причине достижения им пенсионного возраста, министерство сможет обратиться в прокуратуру.