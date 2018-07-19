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В стране и мире | Госдума начала обсуждение пенсионных изменений

19.07.2018|16:05
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Правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста прошел первое чтение. Об этом сообщает ТАСС. За изменения в пенсионную систему проголосовали 327 депутатов, против высказались 102 парламентария.

Первое чтение — формальный старт для широкомасштабного публичного обсуждения законопроекта. Предполагается, что ко второму чтению будут подготовлены поправки, основанные на советах со стороны экспертного сообщества. Потенциальные комментарии и поправки к документу, как рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, будут приниматься вплоть до 24 сентября.

Спикер также отметил, что первое чтение — это всего лишь одобрение общей концепции, а не всего правительственного документа.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе обсуждения документа в Госдуме пообещал, что пенсии россиян начнут расти беспрецедентными темпами, а к 2024 году достигнут 20 тысяч рублей.

Старт масштабным изменениям в пенсионной системе в середине июня дал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он выступил с предложением повысить пенсионный возраст россиян, ради увеличения пенсионных выплат. Согласно законопроекту, возраст выхода на пенсию для мужчин будет повышен до 65 лет, а для женщин — до 63 лет. При этом параметры выхода еще могут поменяться на этапе обсуждения в парламенте.

Источник — lenta.ru
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Гость|19.07.2018 16:13|

Лучше бы цены да налоги жестче сдерживали, а не повышали бы пенсии беспрецедентными темпами вместе с пенсионным возрастом

Гость|19.07.2018 16:34|

20тыс. пенсию 10лет назад надо было платить, а он обрадовал , в 2024. во сколько украли за эти годы , циники что с них возьмёшь.

Гость|19.07.2018 16:36|

penzainform.ru писал(a):

За изменения в пенсионную систему проголосовали 327 депутатов, против высказались 102 парламентария.

Кто эти 327 ЕР?

Гость|19.07.2018 16:38|

penzainform.ru писал(a):

При этом параметры выхода еще могут поменяться на этапе обсуждения в парламенте.

Добрый царь скастит на годок другой и шапки ликующего электората полетят в верх.

Гость|19.07.2018 16:41|

Проголосовала ЗА вся Единая Россия,кроме Поклонской,теперь ее будут "разбирать",почему пошла против решения партии.Все,кто голосовал за ЕР,ликуют!

Гость|19.07.2018 16:43|

Наталья не бойся мы с тобой или ты с нами.

Гость|19.07.2018 16:46|

Никуда шапки уже не полетят, царь уже отбросил все рамки приличия, откровенно плюнул в лицо своим избирателям, если они у него были.

Гость|19.07.2018 16:54|

ни кто из моих знакомых за путина не голосовали а почему его выбрали

Гость|19.07.2018 16:59|

Потому что он незаменимый!!!!!!!!

Гость|19.07.2018 17:01|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
При этом параметры выхода еще могут поменяться на этапе обсуждения в парламенте.

Добрый царь скастит на годок другой и шапки ликующего электората полетят в верх.

Да царь-то походу не настоящий! Настоящий-то бы горой стоял за народ, а не за олигархов!

Гость|19.07.2018 17:02|

как теперь будет называться новая партия власти?

Гость|19.07.2018 17:04|

коммуняки думаю всё же придут в 2024...

Гость|19.07.2018 17:04|

Ну по крайней мере песенка ЕР уже спета...

Гость|19.07.2018 17:07|

Придут, земля то круглая. А этих дворниками и бомбилами, пусть до 70 машут метлами и крутят баранку.

Гость|19.07.2018 17:11|

с них не убудет, пусть это будет им уроком, на кого руку подняли, на пенсионеров.

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Имя: Гость
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