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В стране и мире | Рублю предсказали обвал

18.07.2018|11:09
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Курсы основных мировых валют по отношению к рублю продолжат расти из-за смягчения валютного контроля в отношении подпавших под санкции США российских компаний-экспортеров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обзор Райффайзенбанка.

По мнению аналитиков, принятые Госдумой поправки, смягчающие валютный контроль, в итоге ускорят отток капитала и рост дефицита валютной ликвидности на внутреннем рынке, что в свою очередь приведет к ослаблению рубля. Райффайзенбанк прогнозирует цену в коридоре 65-70 рублей за доллар уже в течение года.

Вопрос ослабления валютного контроля обсуждался в правительстве еще с 2017 года. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, как сообщала газета «Ведомости» (принадлежит семье Демьяна Кудрявцева), предлагал либерализовать законодательство, в частности, отменить обязательный возврат валютной выручки, но взамен дать правительству право вводить в кризис жесткие ограничения.

Позже чиновник опроверг сообщения СМИ, против смягчения валютного контроля выступал и глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Тем не менее 29 июня 2018 года правительство вновь вернулось к обсуждению этого вопроса, а 12 июля Госдума внесла соответствующие поправки в закон о валютном регулировании.

Требование к компаниям продавать валютную выручку появилось в декабре 2014 года, когда курс рубля к доллару и евро стремительно обрушился, а на рынке сложилась нехватка валюты. Президенту Владимиру Путину тогда приходилось в ручном режиме обзванивать крупных экспортеров.

Источник — lenta.ru
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Гость|18.07.2018 11:24|

быстрей бы

Гость|18.07.2018 11:27|

Гость писал(a):

быстрей бы
Да, уж три года жду рубль хотя бы по 70. У меня баксы протухают, по 95 брал в своё время.

Гость|18.07.2018 11:32|

Мировая рецессия на носу, $ по 200р. будет за счастье.

Гость|18.07.2018 13:13|

Давно пора. Всё тянут. Хуже не будет уже. Новые деньги не зря печатают. Походу нули порежут и новые деньги будут. Все к этому идёт. Бакс по 100 нули обрежут будет 10 рублей стоить. А если два то рубль. 5000, выкинут из оборота. Мелочевки тоже уже нет и банкомат 5000 заправляют. Размен все труднее найти. Только по мелочи маршрутчики работают. Короче надо в бакс и евро уходить.

Гость|18.07.2018 13:17|

За два месяца Россия избавилась от американских долговых бумаг на сумму в 80 млрд долларов (вложились в золото,евро,юань).

Гость|18.07.2018 13:17|

Гость писал(a):

Мировая рецессия на носу, $ по 200р
Ты уж 3 года назад обещял. И где?

Гость|18.07.2018 13:29|

Гость писал(a):

За два месяца Россия избавилась от американских долговых бумаг на сумму в 80 млрд долларов (вложились в золото,евро,юань).
Народу от этого вообще никак. Сколько на Америкосовских бумагах заработали????? Куда эти деньги дели????? Денег нет, но вы держитесь:),

Гость|18.07.2018 13:46|

Гость писал(a):

Денег нет, но вы держитесь:),
..удачи вам и всего хорошего

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