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В стране и мире | Падение самолета сняли на видео изнутри

18.07.2018|13:17
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Пассажиры авиалайнера, который разбился в Южно-Африканской республике 10 июля, сняли видео из иллюминатора во время падения. Об этом сообщает News.com.au.

Кадры с горящим двигателем были сняты путешественником, который сидел напротив левого крыла самолета. «Становится все хуже. Все очень плохо», — сказал пассажир за кадром.

Через несколько минут съемки экран становится черным, затем в кадре появляется задымленный салон лайнера, который к тому моменту уже упал.

10 июля сообщалось, что недалеко от города Претория в Южно-Африканской республике разбился пассажирский самолет. В полиции заявили, что самолет, вероятно, направлялся к аэропорту Уондербум и упал в восьми километрах от него. В результате крушения пострадало 20 человек, двое из них погибли.

Источник — lenta.ru
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