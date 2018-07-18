18.07.2018 | 13:17

Пассажиры авиалайнера, который разбился в Южно-Африканской республике 10 июля, сняли видео из иллюминатора во время падения. Об этом сообщает News.com.au.

Кадры с горящим двигателем были сняты путешественником, который сидел напротив левого крыла самолета. «Становится все хуже. Все очень плохо», — сказал пассажир за кадром.

Через несколько минут съемки экран становится черным, затем в кадре появляется задымленный салон лайнера, который к тому моменту уже упал.

10 июля сообщалось, что недалеко от города Претория в Южно-Африканской республике разбился пассажирский самолет. В полиции заявили, что самолет, вероятно, направлялся к аэропорту Уондербум и упал в восьми километрах от него. В результате крушения пострадало 20 человек, двое из них погибли.