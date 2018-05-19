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В стране и мире | В авиакатастрофе на Кубе погибли 107 человек

19.05.2018|10:53
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На борту пассажирского лайнера Boeing 737, разбившегося на Кубе, находились 110 человек — 104 пассажира и шесть членов экипажа. Эту информацию подтвердила мексиканская компания Global Air, которой принадлежал самолет. Ее заявление опубликовано в Twitter-аккаунте Transponder 1200.

На месте крушения обнаружили четырех выживших, но один позже скончался в больнице. Остальные находятся в критическом состоянии.

В компании отметили, что два пилота и три члена экипажа были мексиканцами, один технический работник — кубинцем. Почти все пассажиры — тоже кубинцы. Россиян среди них не было, сообщили в посольстве.

Самолет упал на сельскохозяйственные поля в 13 километрах от города Сантьяго-де-лас-Вегас. Обломки разбросало на территории диаметром примерно 20 километров. Лайнер направлялся из Гаваны в Ольгин и рухнул сразу после взлета.

Дополнение: позже телеканал Cuba TV сообщил, что в больнице от травм скончалась еще одна выжившая женщина. Таким образом, число жертв увеличилось до 108.

Источник — lenta.ru
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