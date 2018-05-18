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В стране и мире | Яровая предложила без суда блокировать в соцсетях группы с насилием

18.05.2018|16:21
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Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, в котором предлагается разрешить без суда блокировать группы в социальных сетях, содержащие пропаганду насилия. Об этом сообщает ТАСС.

В документе подобными полномочиями предлагается наделить сотрудников правоохранительных органов. Речь идет о колумбайн-группах, в которых пользователи делятся информацией о массовых расстрелах в школах, о причинении физического вреда другим людям и о способах суицида. К таким сообществам она отнесла такие группы, как «Беги или умри», «Фея огня», и другие.

Яровая отметила, что ее инициатива связана с недавним решением властей ввести уголовную ответственность за склонение или иное вовлечение детей в совершение противоправных действий, которые могут представлять опасность для ребенка.

Депутат уверена, что при помощи досудебной блокировки подобных сообществ полицейским удастся прекратить информационный доступ преступника к общению с детьми и влиянию на них. «Кроме того, это позволит сформировать общую универсальную норму и меру профилактики», — добавила Яровая.

Помимо досудебной блокировки сообществ, в документе говорится о незамедлительной передаче информации Роскомнадзором в правоохранительные органы для выявления злоумышленников, расследования и привлечения их к ответственности.

В феврале Яровая предложила пожизненно сажать насильников детей, если действия преступника повлекли тяжкие последствия для жизни и здоровья ребенка.

Источник — lenta.ru
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Гость|18.05.2018 16:29|

Группу Яровой тоже блокировать? Она всё без суда хочет - это насилие. Позор Яровой!

Гость|18.05.2018 18:01|

Саму эту Озимую лет на десять упечь за насилие над мозгами и надругательством над свободой в инете.

Гость|18.05.2018 18:04|

И эта кунсткамера идиотов решает как нам жить !

Гость|18.05.2018 18:25|

Туды её в качель , вместе с её законом и прочими странностями.

Имя: Гость
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