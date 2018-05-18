Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|18 мая 2018|13:18
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+26oC
Погода | Сегодня | Гроза |
+15oC
+22oC
Завтра | Гроза |
  73.18  |  $  61.94

В стране и мире | На Ставрополье попытались скрыть следы катастрофы и закопали вертолет

18.05.2018|12:09
Печать

В Ставропольском крае неизвестные засыпали землей рухнувший вертолет Ми-2, чтобы скрыть место крушения. Об этом в пятницу, 18 мая, сообщает Telegram-канал Следственного комитета России (СКР).

«На месте крушения вертолета Ми-2 в Ставропольском крае следователи обнаружили следы сокрытия факта авиационного происшествия. Место падения и сам вертолет на момент осмотра были засыпаны землей с использованием трактора. В ходе осмотра криминалисты откопали обгоревшие части вертолета, которые были еще теплыми от пожара», — отметили в СКР.

Пострадавший в результате крушения 62-летний пилот, выполнявший авиационные сельскохозяйственные работы, находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Ранее 18 мая стало известно, что вертолет Ми-2 потерпел крушение в нескольких километрах от населенного пункта Мирный Курского района Ставропольского края. Сотрудники транспортной прокуратуры проводят проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, причины падения вертолета устанавливаются.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 