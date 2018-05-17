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В стране и мире | В России нашли живущих за чертой бедности депутатов

17.05.2018|11:55
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Из депутатов региональных законодательных собраний в 2017 году 68 жили за чертой бедности. Согласно их декларациям, за год доходы этих депутатов оказались ниже годового прожиточного минимума. Об этом сообщает РБК, которое проанализировало декларации о доходах региональных парламентариев.

При этом 14 депутатов задекларировали нулевые доходы, больше всего таких парламентариев оказалось в Северной Осетии — четверо. В целом, самые низкие средние депутатские доходы зафиксированы в заксобрании Ингушетии (около миллиона рублей), заксобрании Калмыкии (1,3 миллиона рублей), Карачаево-Черкесии и Республики Алтай (1,6 миллиона рублей), а также в заксобрании Республики Тыва (1,8 миллиона рублей).

Больше всего депутатов с доходами ниже черты бедности в заксобраниях Кабардино-Балкарии (семь человек) и в Северной Осетии (пять человек). У некоторых из них в собственности много недвижимости, отмечает РБК. Издание спросило у нескольких парламентариев о подлинности указанных в декларациях сведений, но ответа не получило.

Самый высокий средний доход в 2017 году оказался у депутатов заксобрания Камчатского края (121,3 миллиона рублей), парламента Магаданской области (85,8 миллиона рублей), заксобраний Челябинской (76,5 миллиона рублей) и Курганской (60,4 миллиона рублей) областей. Также высокий доход отмечается у депутатов Еврейской автономной области — за год около 59,6 миллиона рублей.

Самым богатым российским чиновником, согласно декларации о доходах, стал исполняющий обязанности вице-премьера России Александр Хлопонин. По итогам 2017 года он зарегистрировал рекордный за всю историю правительственных деклараций доход — 2,9 миллиарда рублей. По некоторым данным, такой доход чиновнику обеспечила продажа итальянской виллы владельцу ГК «Онэксим» Михаилу Прохорову.

Источник — lenta.ru
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Гость|17.05.2018 12:43|

Верим, в нищих депутатов. Они наверно в такси подрабатывают. Жить то надо. Мжт их в Пензу, поправить материальное положение.

Наши депутаты поделятся опытом с ними, как надо зарабатывать сидя на депутатской кресле.

Гость|17.05.2018 12:43|

Отпустите Ширшину на свободу, хватит издеваться над глупой бабой. И Савина за 8 соток простите. Не смешите народ заказными процессами.

Гость|17.05.2018 12:46|

Гость писал(a):

Отпустите Ширшину на свободу, хватит издеваться над глупой бабой. И Савина за 8 соток простите. Не смешите народ заказными процессами.
Ширшину, Савина и Попкова на нары!

Гость|17.05.2018 13:24|

Депутаты они такие! Они же сИроты! Цирк да и только продолжается.

Гость|17.05.2018 13:25|

Гость писал(a):

Может их в Пензу, поправить материальное положение.

Наши депутаты поделятся опытом с ними, как надо зарабатывать сидя на депутатской кресле.

Наши депутаты тоже нищие.

Имя: Гость
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