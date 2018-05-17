17.05.2018 | 20:21

Сборная России проиграла национальной команде Канады в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Счет во встрече открыли канадцы. Колтон Парайко дальним броском поразил ворота Игоря Шестеркина на 5-й минуте матча. На 32-й минуте Райан Ньюджент-Хопкинс развил успех североамериканцев, сделав счет 2:0. Обе шайбы канадцев были забиты в большинстве. Спустя минуту после гола Ньюджент-Хопкинса россияне отыграли одну шайбу. Отличился Илья Михеев. А уже на 38-й минуте Александр Барабанов сравнял счет.

В середине третьего периода канадцы вновь вышли вперед. Шайбу на свой счет записал Кайл Туррис. Россияне тут же ответили. На 49-й минуте встречи шайбу забросил Сергей Андронов. За семь минут до финальной сирены вновь отличились канадцы. Шайбу забросил 19-летний нападающий североамериканцев Пьер-Люк Дюбуа. Спустя две минуты Артем Анисимов счет сравнял — 4:4. Победную шайбу на 65-й минуте забросил Райан О'Райлли

Команда Ильи Воробьева в последнем матче группового этапа уступила сборной Швеции (1:3) и расположилась на второй строчке в группе. Это дало россиянам право сыграть в плей-офф с канадцами, финишировавшими на третьем месте в группе B.

Чемпионат мира по хоккею продлится до 20 мая.