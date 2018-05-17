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В стране и мире | Сборная России проиграла канадцам и вылетела с чемпионата мира по хоккею

17.05.2018|20:21
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Сборная России проиграла национальной команде Канады в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Счет во встрече открыли канадцы. Колтон Парайко дальним броском поразил ворота Игоря Шестеркина на 5-й минуте матча. На 32-й минуте Райан Ньюджент-Хопкинс развил успех североамериканцев, сделав счет 2:0. Обе шайбы канадцев были забиты в большинстве. Спустя минуту после гола Ньюджент-Хопкинса россияне отыграли одну шайбу. Отличился Илья Михеев. А уже на 38-й минуте Александр Барабанов сравнял счет.

В середине третьего периода канадцы вновь вышли вперед. Шайбу на свой счет записал Кайл Туррис. Россияне тут же ответили. На 49-й минуте встречи шайбу забросил Сергей Андронов. За семь минут до финальной сирены вновь отличились канадцы. Шайбу забросил 19-летний нападающий североамериканцев Пьер-Люк Дюбуа. Спустя две минуты Артем Анисимов счет сравнял — 4:4. Победную шайбу на 65-й минуте забросил Райан О'Райлли

Команда Ильи Воробьева в последнем матче группового этапа уступила сборной Швеции (1:3) и расположилась на второй строчке в группе. Это дало россиянам право сыграть в плей-офф с канадцами, финишировавшими на третьем месте в группе B.

Чемпионат мира по хоккею продлится до 20 мая.

Источник — lenta.ru
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Гость|17.05.2018 20:34|

Канадцы чуть не довыпендривались играя в удовольствие.

Гость|17.05.2018 20:51|

Чуть не считается, знарку дали пинка и что, вот итог. А кто замутил можно догадаться, сейчас начнут искать крайних , но поезд ушёл без нас. Мы в фекалиях , противники торжествуют.

Гость|17.05.2018 21:07|

Нормуль все. Устали наши ребята. Олимпиада , Гагарина кубок, кхл. Видно физухи не хватает. И молодёж хорошо взяли играть надо наигрывать.Капризов вообще никакой еле ноги передвигает. Это все ожидаемо было на шведах стало ясно, что наши устали. В группе не надо было пыжиться. Надо как канадцы спокойно на расслабоне. Третьи в группе. Молодцы все равно ноздря в ноздрю шли.как сказал бы Ваулин - Звери!

Гость|17.05.2018 21:23|

Терминатора Мутко отправили на зачистку строительных магнатов

Гость|17.05.2018 21:36|

Начнёт с Сары Коннер, но итог известен сталеплавильная печь .... аста лависта бэби.

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