17.05.2018 | 08:48

Россия готова поделиться опытом строительства Крымского моста с Великобританией. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Лондоне.

Такое утверждение было сделано после того, как британский МИД осудил ввод в эксплуатацию моста через Керченский пролив. «Уверены, что запуск Крымского моста внесет весомый вклад в процветание полуострова и благосостояние его жителей, будет способствовать защите интересов крымчан, о которых на словах так заботятся в Лондоне. Готовы поделиться опытом строительства таких сложных объектов с Лондоном, например, через Ла-Манш, если будет проявлен интерес», — утверждают российские дипломаты.

В дипмиссии также напомнили, что у Великобритании существуют свои территориальные проблемы, в частности Фолклендские острова. «Британские власти упорно отказываются проводить прямые переговоры с Аргентиной для урегулирования вопроса о статусе Фолклендов. Вместо этого они провели референдум на островах, в ходе которого население высказалось за сохранение своего статуса в качестве Британской заморской территории, и теперь в Лондоне ссылаются на волеизъявление фолклендцев как подтверждение территориальной принадлежности Фолклендских островов Великобритании. Получается, что там референдум проводить можно, а в Крыму нельзя. Очередной пример политики "двойных стандартов" официального Лондона», — резюмировали в посольстве.

16 мая американское издание Washington Examiner призвало Украину нанести авиаудар по Крымскому мосту. По утверждению автора материала, этот объект является «возмутительным оскорблением» для Украины как нации, и теперь Киев должен уничтожить его, несмотря на последующий ответ России.

Полноценная переправа через Керченский пролив открылась 15 мая 2018 года. Соединивший Тамань и Керчь мост стал самым протяженным в России — 19 километров. Его строительство обошлось федеральному бюджету в 228 миллиардов рублей.