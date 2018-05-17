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В стране и мире | Россия предложила Британии помочь построить мост через Ла-Манш

17.05.2018|08:48
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Россия готова поделиться опытом строительства Крымского моста с Великобританией. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Лондоне.

Такое утверждение было сделано после того, как британский МИД осудил ввод в эксплуатацию моста через Керченский пролив. «Уверены, что запуск Крымского моста внесет весомый вклад в процветание полуострова и благосостояние его жителей, будет способствовать защите интересов крымчан, о которых на словах так заботятся в Лондоне. Готовы поделиться опытом строительства таких сложных объектов с Лондоном, например, через Ла-Манш, если будет проявлен интерес», — утверждают российские дипломаты.

В дипмиссии также напомнили, что у Великобритании существуют свои территориальные проблемы, в частности Фолклендские острова. «Британские власти упорно отказываются проводить прямые переговоры с Аргентиной для урегулирования вопроса о статусе Фолклендов. Вместо этого они провели референдум на островах, в ходе которого население высказалось за сохранение своего статуса в качестве Британской заморской территории, и теперь в Лондоне ссылаются на волеизъявление фолклендцев как подтверждение территориальной принадлежности Фолклендских островов Великобритании. Получается, что там референдум проводить можно, а в Крыму нельзя. Очередной пример политики "двойных стандартов" официального Лондона», — резюмировали в посольстве.

16 мая американское издание Washington Examiner призвало Украину нанести авиаудар по Крымскому мосту. По утверждению автора материала, этот объект является «возмутительным оскорблением» для Украины как нации, и теперь Киев должен уничтожить его, несмотря на последующий ответ России.

Полноценная переправа через Керченский пролив открылась 15 мая 2018 года. Соединивший Тамань и Керчь мост стал самым протяженным в России — 19 километров. Его строительство обошлось федеральному бюджету в 228 миллиардов рублей.

Источник — lenta.ru
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Гость|17.05.2018 09:15|

Не смешно. Опыт по огромным тратам, увеличению первоначальной сметы в разы?

Гость|17.05.2018 09:21|

Гость писал(a):

Не смешно. Опыт по огромным тратам, увеличению первоначальной сметы в разы?
Дятел , речь о технологиях , а не о финансировании и отмывании денег .

Гость|17.05.2018 09:28|

Гость писал(a):

Дятел , речь о технологиях , а не о финансировании и отмывании денег .
Технологии крымского моста - строительство на мягких грунтах в зоне, подверженной землетрясениям? Одна опора уже поплыла.

Гость|17.05.2018 09:34|

Гость писал(a):

Одна опора уже поплыла.
куда поплыла? в турцию?

Гость|17.05.2018 09:37|

На кой ляд им мост, если есть тоннель под Ла-Маншем, и ЖД и автомобильный.

Гость|17.05.2018 09:38|

Коррупции точно могли бы научить.

Мотто (гость)|17.05.2018 09:41|

Британию создали переселенцы из Трои. Это были наши братья этрусски.

Эт русски.

Британия по историческому праву принадлежит России. Но её захапали саксы. Вот почему подсознательно она так враждебна России. Боится воссоединения.

И спротивляется русскому мосту.

велломоттоавтто (гость)|17.05.2018 09:44|

Мотто писал(a):

Британию создали переселенцы из Трои. Это были наши братья этрусски.

Эт русски.

Британия по историческому праву принадлежит России. Но её захапали саксы. Вот почему подсознательно она так враждебна России. Боится воссоединения.

И спротивляется русскому мосту.

Какие грибочки употреблял ?

Гость|17.05.2018 09:45|

Гость писал(a):

На кой ляд им мост, если есть тоннель под Ла-Маншем, и ЖД и автомобильный.
Об этом в посольстве не задумывались.

Гость|17.05.2018 09:45|

велломоттоавтто писал(a):

Мотто писал(a):
Британию создали переселенцы из Трои. Это были наши братья этрусски.

Эт русски.

Британия по историческому праву принадлежит России. Но её захапали саксы. Вот почему подсознательно она так враждебна России. Боится воссоединения.

И спротивляется русскому мосту.

Какие грибочки употреблял ?
Летописные хроники Англии. Это всё правда.

Гость|17.05.2018 09:48|

велломоттоавтто (гость) писал(a):

Какие грибочки употреблял ?
200 грамм задорновщины, ежедневно перед сном.

Гость|17.05.2018 09:51|

Гость писал(a):

Одна опора уже поплыла.

куда поплыла? в турцию?

Нет,эта в Болгарию.В Турцию другие сейчас другие опоры собираются

Гость|17.05.2018 09:52|

велломоттоавтто (гость) писал(a):

Британию создали переселенцы из Трои. Это были наши братья этрусски.

Эт русски.

А буртасию не брутанцы разве создали?

Гость|17.05.2018 09:54|

Гость писал(a):

На кой ляд им мост, если есть тоннель под Ла-Маншем, и ЖД и автомобильный.

Об этом в посольстве не задумывались.

Они просто не знают про 25 существования тоннеля,в миде все двоечники работают

Гость|17.05.2018 09:55|

Мотто (гость) писал(a):

Британию создали переселенцы из Трои. Это были наши братья этрусски.

Эт русски.

Британия по историческому праву принадлежит России.

А Крым кому по историческому праву? :)

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Имя: Гость
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