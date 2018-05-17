Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|17 мая 2018|15:23
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+25oC
Завтра | Гроза |
  73.02  |  $  61.82

В стране и мире | Российский полицейский изобразил боль и упал перед толкнувшим его пенсионером

17.05.2018|13:05
Печать

В Геленджике полицейский картинно закричал и упал перед толкнувшим его пенсионером, которого пришли выселять из дачного кооператива. Видео появилось в паблике «Настоящий Лентач» во «ВКонтакте» в четверг, 17 мая.

В подписи к ролику сообщается, что причиной конфликта стало выселение пенсионера, но события происходят в порту, у причала для катеров и яхт. Страж порядка сопровождал судебных приставов.

Окружающие оценили произошедшее как проявление неумелого актерства. «По идее, пенальти назначить нужно», — написал один из комментаторов.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|17.05.2018 13:23|

Суд будет на стороне .... лжи

Гость|17.05.2018 13:34|

Пент вонючий актер.

Гость|17.05.2018 14:13|

Теперь мусор получит компенсацию-трешку в центре москвы.

Гость|17.05.2018 14:15|

И пожизненную компенсацию..

Гость|17.05.2018 14:48|

Теперь уроду квартиру давать надо. Рашистан же.

Гость|17.05.2018 14:52|

Может у него под одеждой травма. Болевой шок поймал.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 