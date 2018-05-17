17.05.2018 | 13:05

В Геленджике полицейский картинно закричал и упал перед толкнувшим его пенсионером, которого пришли выселять из дачного кооператива. Видео появилось в паблике «Настоящий Лентач» во «ВКонтакте» в четверг, 17 мая.

В подписи к ролику сообщается, что причиной конфликта стало выселение пенсионера, но события происходят в порту, у причала для катеров и яхт. Страж порядка сопровождал судебных приставов.

Окружающие оценили произошедшее как проявление неумелого актерства. «По идее, пенальти назначить нужно», — написал один из комментаторов.