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В стране и мире | Новое правительство России обсудит повышение пенсионного возраста

17.05.2018|12:46
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Одно из первых совещаний нового правительства будет посвящено вопросу повышения пенсионного возраста. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к кабмину источники.

По утверждению собеседников издания, в качестве основы для новых параметров выхода на пенсию рассматриваются разработки Центра стратегических инициатив Алексея Кудрина. Согласно ним, пенсионный возраст должен увеличиться с 60 до 65 лет у мужчин и с 55 до 60 лет у женщин. При этом параметры повышения могут смягчиться за счет вмешательства Татьяны Голиковой.

«Это стандартная политическая практика — проводить наиболее неприятные инициативы в начале второго срока у власти», — пояснил газете источник.

Премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам совещания может отдать профильным министерствам поручение по разработке соответствующего законопроекта. В таком случае не исключается вступление изменений в силу уже в 2019 году.

8 мая Медведев сообщил, что предложения правительства о повышении пенсионного возраста будут внесены в нижнюю палату парламента в «самой короткой перспективе».

По опросу HeadHunter, лишь шесть процентов россиян считают необходимым повышение пенсионного возраста. Большая часть опрошенных граждан — 53 процента — считают существующую планку в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин оптимальным возрастом для выхода на пенсию. Около 35 процентов выступают за ее снижение, шесть процентов затруднились с ответом.

Источник — lenta.ru
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Гость|17.05.2018 12:47|

Давно пора. распустили народ.

Гость|17.05.2018 12:49|

Вот бы эту пенсию вовсе отменить. 140 миллионов присосались к мировым ресурсам нефти и газа.

Гость|17.05.2018 12:54|

Русских очень много стало,они не нужны для дальнейшего развития мировой цивилизации, это биологический мусор? Минимум медицины, чтобы другие народы не заразил, продукты из отходов, отменить образование?

Гость|17.05.2018 12:56|

Гость писал(a):

Минимум медицины, чтобы другие народы не заразил, продукты из отходов, отменить образование?
а так все и идет .только под наглейшие апплодисменты как хорошо живем . так что 6 лет вранья обеспечили .

пенсию у же в 40 давать надо т к нигде не устроишься

Гость|17.05.2018 12:56|

Почему в Пензе умирают раньше, чем в Москве, а на пенсию идут одновременно?

Гость|17.05.2018 13:01|

Гость писал(a):

Почему в Пензе умирают раньше, чем в Москве, а на пенсию идут одновременно?
При одинаковых ценах на продукты пенсия в Москве больше.

Гость|17.05.2018 13:09|

"Согласно ним" - это по-буртасски.

Гость|17.05.2018 13:16|

нужно повысить пенсионный возраст женщинам, мужчины слабый пол.

Гость|17.05.2018 13:17|

Гость писал(a):

Вот бы эту пенсию вовсе отменить.
не всем! Депутатам надо оставить - они заслужили.

Имя: Гость
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