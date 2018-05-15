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В стране и мире | Увеличилось число погибших при расстреле в секторе Газа

15.05.2018|09:37
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Число погибших в столкновениях с израильскими войсками палестинцев увеличилось до 59 человек. Среди них восьмимесячный ребенок, который погиб, надышавшись газом, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины.

Ранее сообщалось, что всего в столкновениях пострадали более 1,6 тысячи человек. СМИ назвали это «самым кровавым днем с начала конфликта на границе Израиля и сектора Газа в 2014 году».

В конце марта мирный протест на границе сектора Газа, приуроченный ко дню Накба — исходу с территории, где в 1948 году было создано государство Израиль, — перерос в массовые беспорядки и столкновения протестующих с израильскими войсками.

Протесты ожесточились в связи с открытием 14 мая посольства США в Иерусалиме. Решение перенести диппредставительство из Тель-Авива Белый дом принял в декабре прошлого года.

Всего с начала протестов погибли 79 палестинцев, ранения получили более 2,2 тысячи.

Источник — lenta.ru
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Гость|15.05.2018 09:51|

Погибли 79 оа родились 790. У НИХ ЛЮБЫЕ ПОТЕРИ В РАЗЫ ПЕРЕКРЫВАЕТСЯ ГРОМАДНОЙ РОЖДАЕМОСТЬЮ.

Гость|15.05.2018 10:23|

penzainform.ru писал(a):

Накба — исходу с территории, где в 1948 году было создано государство Израиль,

Отжали у братьев территорию.

Гость|15.05.2018 11:27|

Ну и чоо! Показали свою гражданскую позицию и в стойло! Весь мир говорит США плюёт на международное право, что хотят то и делают потому то сильные! Молодец Трамп!

Гость|15.05.2018 11:30|

Весь мир под США, купили всех! Именно поэтому только и говорят.

Имя: Гость
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