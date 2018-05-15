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В стране и мире | Северная Корея начала демонтировать ядерный полигон

15.05.2018|13:57
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Северная Корея начала демонтаж сооружений на ядерном полигоне Пунгери. Об этом сообщает портал 38 North со ссылкой на отчет исследовательской группы из Университета имени Джонса Хопкинса.

Аналитики изучили спутниковые снимки от 7 мая и обнаружили значительные изменения по сравнению с прошлой съемкой. За это время было снесено несколько ключевых зданий, разобраны железнодорожные пути, ведущие в горную часть комплекса, также видны несколько опрокинутых вагонеток.

При этом входы в туннели остаются открытыми, несколько «значимых сооружений» также остались нетронутыми. Эксперты полагают, что это сделано в связи с предстоящими мероприятиями по публичному закрытию Пунгери в период с 23 по 25 мая.

27 апреля лидеры КНДР и Республики Корея Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин провели первый в истории саммит на южнокорейской части демилитаризованной зоны. Главы государств подписали совместную декларацию и договорились двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова. Среди прочего, Ким пообещал публично демонтировать ядерный полигон Пунгери.

Источник — lenta.ru
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Гость|15.05.2018 14:29|

penzainform.ru писал(a):

договорились двигаться в сторону полной денуклеаризации

Нам бы в сторону полной деклирикализации.

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