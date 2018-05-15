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В стране и мире | Игнашевич променял отпуск с женой на чемпионат мира

15.05.2018|13:54
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Жена защитника московского ЦСКА Сергея Игнашевича Наталья рассказала, что вызов игрока в сборную России на матчи чемпионата мира расстроил их общие планы на романтический отпуск. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

«Наши планы на романтический отпуск рухнули в один день. Но я очень рада такому неожиданному повороту. Играть на домашнем чемпионате мира — это счастье!» — поделилась супруга защитника.

14 мая стало известно о возвращении Игнашевича в сборную России. 38-летний игрок обороны заменит выбывшего из обоймы национальной команды защитника «Рубина» Руслана Комболова.

Игнашевич не выходил в составе сборной с 2016 года. Защитник — лидер по количеству матчей за национальную команду. В его активе 120 матчей.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Российская сборная в групповом этапе встретится с командами Египта, Уругвая и Саудовской Аравии.

Источник — lenta.ru
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Гость|15.05.2018 14:04|

penzainform.ru писал(a):

расстроил их общие планы на романтический отпуск

Шла бы ты домой Панелопа.

Гость|15.05.2018 14:13|

Уже не знают какого пенсионера затащить в эту позорную подробную,что страна,что сборная одно посмешище

Гость|15.05.2018 14:39|

Во бабы, во врать, как раз без Игнашевича и будет романтический отдых.

Имя: Гость
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