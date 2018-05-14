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В стране и мире | В Подмосковье построят завод по производству медтехники для лучевой терапии

14.05.2018|12:43
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Первый в России завод по производству медтехники для лучевой терапии построят на территории особой экономической зоны «Дубна» в Подмосковье. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщается на сайте регионального правительства.

«Застройщиком объекта выступает ООО "Фабрика радиотерапевтической техники". Инвестиции в проект составят порядка 900 миллионов рублей», — рассказал министр строительного комплекса Руслан Тагиев.

Он уточнил, что производственный комплекс предназначен для производства линейных ускорителей для лучевой терапии онкологических заболеваний. «Данный проект находится на сопровождении в Центре содействия строительству», — отметил Тагиев.

На площади 2300 квадратных метров разместятся производственная, складская, административная зоны, а также сопутствующая инженерная инфраструктура. На прилегающей территории будет обустроено парковочное пространство, выполнено озеленение, говорится в сообщении.

Строительство объекта планируется завершить в конце 2018 года.

Источник — lenta.ru
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Гость|14.05.2018 13:59|

а потом завод по быстрому переделают под торговый ангар и переименуют в "красные холмы"?

Мотовилов (гость)|14.05.2018 14:02|

penzainform.ru писал(a):

Первый в России завод по производству медтехники для лучевой терапии
Вот дурни-то...

Имя: Гость
Комментарий:

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