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В стране и мире | Россияне массово отравились арабским завтраком

14.05.2018|16:48
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Туристы из России отравились завтраком в одной из гостиниц Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщает E1.

Отдыхающие в отеле Sheraton в Шардже гости из Екатеринбурга сообщили, что после завтрака около 50 российских и иностранных туристов почувствовали себя плохо.

«Мы создали общий чат из 50 человек, которые почувствовали себя плохо после завтрака. Однозначно причина в еде. Мой ребенок не завтракал, поэтому не заболел. А нам с мужем до сих пор плохо», — рассказала одна из туристок.

«По имеющейся на данный момент информации, подтверждаются единичные случаи энтеровируса среди отдыхающих в отеле Sheraton в Шардже. Количество обратившихся за помощью уточняется», — прокомментировал исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

В сентябре 2017 года шестеро путешественников отравились грибами во время отдыха в Крыму. Спасателям сообщили, что пострадавшие находятся в районе горы Бойка и самостоятельно передвигаться не могут. На помощь отдыхающим отправили группу из десяти специалистов.

Источник — lenta.ru
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Гость|14.05.2018 17:54|

Самое смешное, что медстраховка, навязываемая при покупке билетов, не содержит в списке страховых случаев пищевые отравления. Это всего лишь способ отъёма денег у населения.

Гость|14.05.2018 18:30|

У меня коллега, регулярно езжа за рубеж, делает расширенную медстразовку. Реально раза три она ему очень приходилась, и в двух случаях именно при отравлениях. Без неё заплатил бы тысяч сто за ночь в стационаре.

Гость|14.05.2018 20:13|

Жрите русскую кашу, идиоты. Дома.

Гость|14.05.2018 20:20|

Гость писал(a):

Самое смешное, что медстраховка, навязываемая при покупке билетов, не содержит в списке страховых случаев пищевые отравления. Это всего лишь способ отъёма денег у населения.
А в магазине цены на ценниках на весовую свинину ниже, чем на чеке на 10%. Сегодня вернул, они приняли назад как должное, видно так депутат Л. им приказал дурить клиентов.

Гость|14.05.2018 20:26|

Гость писал(a):

Гость|14.05.2018 20:13|

Жрите русскую кашу, идиоты. Дома.

Ну и жри, дедуля, чего такой злой как цепной пес? Не ты же отравился, так успокойся.

Гость|14.05.2018 20:31|

Гость писал(a):

депутат Л. им приказал дурить клиентов.
Кстати, любят в этих же магазинах пробивать в чек несуществующую "половику пеклеванного". В ответ на возмущение ответ:"те чё, жалко штоле?"

Гость|14.05.2018 20:35|

Гость писал(a):

Ну и жри, дедуля, чего такой злой как цепной пес? Не ты же отравился, так успокойся.
Не фырчи, дрищара, тебя не спрашивают.

Гость|14.05.2018 20:37|

Гость писал(a):

Не фырчи, дрищара, тебя не спрашивают.
С похмелья что ли? Завязывай нажираться, будь человеком а не скотом.

Гость|14.05.2018 20:39|

Гость писал(a):

С похмелья что ли? Завязывай нажираться, будь человеком а не скотом.
Скоты вон восточного сена налопались и пуляют дальше чем видят, халявщики.

Гость|14.05.2018 20:47|

Опоролись палёного Бакарди блэк?

Гость|14.05.2018 20:50|

По любому ломанулись к халявному столу, от жадности и распухли, диарейные.

Гость|14.05.2018 20:58|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
депутат Л. им приказал дурить клиентов.
Кстати, любят в этих же магазинах пробивать в чек несуществующую "половику пеклеванного". В ответ на возмущение ответ:"те чё, жалко штоле?"
Да, было сегодня сомнение ещё на 20 р, но чек забрала кассирша после пересчёта. В след раз буду внимательнее к магазинам депутата Л.

Гость|14.05.2018 21:01|

В этом же магазине принесли по заказу грецкие орехи, в подарок. Когда дома раскрыл пакет, там оказалась покрытая зелёной плесенью труха. А орешки съели продавцы.

Гость|14.05.2018 21:01|

Гость писал(a):

Да, было сегодня сомнение ещё на 20 р, но чек забрала кассирша после пересчёта. В след раз буду внимательнее к магазинам депутата Л.
Можешь вообще в магаз не ходить. Сиди дома, жри воду с хлоркой.

Гость|14.05.2018 21:03|

Как у Чехова про доктора Дымова. Душечка услала доктора в город за тортиком, а белорыбицу съели толстый актёр и художник.

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Имя: Гость
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