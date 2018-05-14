14.05.2018 | 12:42

Правительство не собирается повышать налог на доходы физических лиц (НДФЛ), сейчас министерство финансов готовит предложения по налоговой системе. Об этом в понедельник, 14 мая, заявил исполняющий обязанности главы ведомства Антон Силуанов, сообщает РИА Новости.

«Мы не планируем увеличения НДФЛ… Я думаю, сейчас правительство сформируется и уже подготовит новые предложения, будем с этим предложениями выступать в Госдуме и обсуждать, в том числе и по налогам», — сказал он.

Силуанов добавил, что все решения по налоговой системе России должны быть приняты в весеннюю сессию Госдумы — до середины июля.

3 мая заместитель министра финансов Илья Трунин сообщил, что ведомство предложило установить налог три процента для самозанятых россиян — домработниц, нянь, репетиторов и других граждан, оказывающих частные услуги. Предполагается, что ставка налога будет установлена на уровне 3 процентов, если услуги оказываются физическим лицам, и 6 процентов — юридическим.

Как пилотный проект новый режим начнет работу в 2019 году в некоторых российских регионах.

На 1 октября 2017 года официально зарегистрированных самозанятых граждан было 595 человек, по разным оценкам, например от «Опоры России», в действительности их 15-20 миллионов человек.