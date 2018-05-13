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В стране и мире | Зарплаты российских футболистов сочли результатом тяжелого труда

13.05.2018|12:32
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Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов высказался о зарплатах в спорте. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Меня напрягает, что все время футбол трогают. Почему футболисты получают в разы больше учителей и врачей? Да, легко сравнивать зарплаты, не зная, как работают футболисты! Пусть эти люди выйдут и потренируются хоть один день на футбольном поле, сыграют хоть один матч! И потом я посмотрю, скажут ли они про легкие деньги или нет», — заявил Иванов.

По мнению главы «Урала», работа врача приносит больше стабильности. «Если человек устроился работать врачом, он всю жизнь им будет работать. Он и в 40, и в 50 лет будет получать зарплату в больнице, медицинском центре и так далее», — отметил он.

В марте 2018-го портал Sports.ru назвал самых высокооплачиваемых футболистов России. Первое место занял полузащитник петербургского «Зенита» Леандро Паредес, зарабатывающий 5 миллионов евро за год. На втором месте — защитник «Локомотива» Ведран Чорлука (4,5 миллиона евро в год), на третьем — защитник сине-бело-голубых Бранислав Иванович (4,1 миллиона евро в год).

Источник — lenta.ru
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Гость|13.05.2018 12:35|

Врачи нужней футболистов.

Гость|13.05.2018 13:12|

Тогда и грузчикам надо столько же пдатить.

Гость|13.05.2018 13:28|

Гость писал(a):

Тогда и грузчикам надо столько же пдатить.
А новатору Мотовилову на галере ни фика на платят

Гость|13.05.2018 14:22|

Зарплата футболистов сегодня не соответствует создаваемому ими. Она чрезмерно высока.Не надо спагетти на уши вешать.

Гость|13.05.2018 14:31|

penzainform.ru писал(a):

Меня напрягает, что все время футбол трогают. Почему футболисты получают в разы больше учителей и врачей? Да, легко сравнивать зарплаты, не зная, как работают футболисты!
б...ь, эт что еще за неадекват ? Если хирурги с таким эффектом работать будут или другие врачи, как его "футболисты" их не то что "трогать" линчевали бы

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