Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|13 мая 2018|17:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+21oC
Завтра | Ясно |
  73.51  |  $  61.74

В стране и мире | России предрекли 20-летнее лидерство в экспорте нефти и газа

13.05.2018|12:33
Печать

Россия к 2040 году останется крупнейшим в мире экспортером первичных энергоресурсов. Это следует из обновленного прогноза британской компании BP, передает ТАСС.

По расчетам специалистов, к этому времени Россия будет обеспечивать до 5 процентов глобального спроса. В частности, страна будет экспортировать около 9 миллионов баррелей нефти в сутки (по данным Минэнерго, в апреле этого года Россия добывала порядка 11 миллионов баррелей в сутки). Объем экспорта газа к 2040 году составит около 36 миллиардов кубических футов.

Как отмечают британские исследователи, Россия уступит лидерство по добыче жидких углеводородов США и Саудовской Аравии. По добыче газа она будет занимать второе место после Соединенных Штатов, производя 72 миллиарда кубических футов газа.

Кроме того, к 2040 году доля России в мировом производстве энергоресурсов снизится до 9 процентов против 10 процентов в 2016-м. В то же время рост потребления возобновляемых энергоресурсов превысит 7500 процентов. При этом их доля в топливно-энергетическом балансе составит только 2 процента, тогда как в таких странах, как Бразилия, Индия и Китай этот показатель в среднем будет составлять 17 процентов.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|13.05.2018 13:45|

а многим ли в 2040 году нужны будут наши газ и нефть? куча стран уже к 2040 году планируют прекратить продажи авто с двс

Гость|13.05.2018 14:11|

Сечин с Милляром потирают руки , ещё 20лет как сыры в масле кататься, если конечно ничего не произойдет в ближайшее время. От труб могут и оторвать вместе с руками))) держись не держись.

Гость|13.05.2018 14:16|

Гость писал(a):

а многим ли в 2040 году нужны будут наши газ и нефть? куча стран уже к 2040 году планируют прекратить продажи авто с двс
Дебил , из нефти делают резину , гудрон для асфальта , лаки , краски , растворители и многое другое . А тракторы , эксковаторы , большегрузы , танки , самолёты , ты на аккумуляторы переведёшь ? Про газ вообще молчу . Дуб ты Василий Иванович ! Неисправимый дуб !

Гость|13.05.2018 14:25|

Гарант наш тоже из нефти и газа создан, на радость россиянам.

Гость|13.05.2018 14:29|

Значит еще какие минимум 20 лет будет продолжаться социальная не справедливость.

Гость|13.05.2018 16:05|

в смысле все станут нищими в одночасье , это вряд ли))) зря что ли они у труб различного диаметра сидели столько лет, бабла настригли праправнукам хватит

Гость|13.05.2018 16:10|

А нам, что, с этого причтется? Скажи электорат, ушедший в 2040-м на пенсию в 80 лет.

Гость|13.05.2018 17:05|

А вот и не угадал, к тому времени к 82 годам планку подтянут, а гарант всё будет шаркать штиблетами по кремлю и наслаждаться тишиной .. вся команда 2000–х уже тю, тю ..

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 